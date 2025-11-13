Memphis Depay staat op het punt zijn verblijf in een luxe hotel te beëindigen. De 31-jarige spits van Corinthians, die sinds zijn komst naar Brazilië in het vijfsterrenhotel verblijft, kost de club maandelijks zo’n 40.000 euro. In een poging om de financieel geplaagde club tegemoet te komen, zoekt Memphis naar een nieuwe woning. Dat meldt GE Globo.

Corinthians verkeert in zwaar financieel weer, en Memphis is bereid concessies te doen om de club te ondersteunen. Het verblijf in het hotel wordt door de club betaald, maar dit drukt zwaar op de begroting. Hoewel Memphis alternatieve opties heeft bekeken, zoals een huis in Barueri en een woning in de dure wijk Jardins in São Paulo, heeft hij deze voorstellen afgewezen. Barueri ligt te ver van het trainingscomplex, terwijl de woning in Jardins simpelweg te prijzig is. Totdat er een passende oplossing wordt gevonden, blijft de spits in zijn huidige accommodatie.

Financiële onzekerheid

Een belangrijke reden voor het uitblijven van een verhuizing is een financiële kwestie tussen Memphis en Corinthians. De club heeft nog een schuld van 3,7 miljoen euro openstaan bij de spits. Volgens afspraken zou een deel van het bedrag in de komende maanden in termijnen worden uitgekeerd, terwijl het resterende bedrag in maart volledig wordt betaald. Memphis heeft aangegeven bereid te zijn om enkele contractuele clausules te versoepelen om de club te helpen, maar de financiële onzekerheid blijft een struikelblok.

'Gelukkige' Memphis ergert zich aan media

Ondanks de uitdagingen zegt Memphis gelukkig te zijn in Brazilië. Toch ergert hij zich aan de manier waarop interne informatie naar buiten wordt gebracht. Volgens het Braziliaanse medium GE Globo voelt de spits zich vaak slachtoffer van politieke spelletjes binnen de club. Onlangs lekten notulen van een bestuursvergadering, waarin de voorzitter zijn huisvestingskosten besprak, naar de pers. Memphis ziet dit als een poging om hem in een negatief daglicht te zetten bij de fans.

Kritiek op contract en prestaties

Het is nog maar de vraag of de Braziliaanse club óók langer door wil met Memphis. Binnen Corinthians is er groeiende kritiek op het contract van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Juridisch directeur Pedro Luis Soares noemde de financiële afspraken met de spits 'onrealistisch'. Ook andere adviseurs binnen de club vinden dat de prestaties van Memphis, met vijf goals en vier assists in 21 duels, niet opwegen tegen zijn hoge salaris. Ze vrezen dat het contract schadelijk is voor de club, zeker gezien de huidige financiële situatie.

Cruciale duels met Oranje

Voor Memphis wachten twee cruciale duels in de WK-kwalificatie. De ploeg van Koeman gaat vrijdag op bezoek bij Polen en bij winst is Nederland zeker van deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Als dat niet lukt, kan Oranje zich drie dagen later alsnog plaatsen in het thuisduel tegen Litouwen.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.