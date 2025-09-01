Memphis Depay kwam zondag- op maandagnacht in actie voor Corinthians tijdens het duel tegen Palmeiras, in de Braziliaanse Série A. De Oranje-international staat voor een race tegen de klok, want donderdag wacht al de eerste interland met het Nederlands elftal.

Depay stond in de basis bij de Braziliaanse club, waar hij ondanks geldperikelen nog altijd onder contract staat. De ploeg van trainer Dorival Júnior speelde met 1-1 gelijk in de derby tegen Palmeiras en de Oranje-international werd niet gespaard voor zijn lange reis naar Zeist, waar hij zich maandag zou moeten melden met de rest van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Mogelijk mag hij zich wat later melden dan zijn ploeggenoten, want hij speelde de volledige wedstrijd namens Corinthians. Diep in blessuretijd kreeg hij nog een gele kaart.

Selectie Oranje

Het was sterk de vraag of Depay bij de selectie van Ronald Koeman voor de aankomende interlands zou zitten. De aanvaller kampte de afgelopen weken met een hamstringblessure en vervolgens met een virusinfectie. Deze week maakte de 31-jarige spits echter zijn rentree, waardoor hij op tijd fit is voor de interlands met Polen en Litouwen. Depay jaagt op zijn 51e interlandgoal, waarmee hij alleen topscorer wordt van Oranje. Hij laat huidig Feyenoord-trainer Robin van Persie dan definitief achter zich.

Het is dus belangrijk dat de aanvaller op tijd in Nederland is. Aanstaande donderdag speelt Nederland in De Kuip in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Zondag 7 september wacht alweer de volgende interland tegen Litouwen in het Darius en Girėnas Stadion.

Vluchtduur en tijdsverschil

Een vlucht vanuit Brazilië naar Nederland kan al gauw twaalf uur in beslag nemen en bovendien heeft de aanvaller nog te maken met een tijdsverschil, waar hij zomaar eens een jetlag aan kan overhouden. Al met al wordt het dus een race tegen de klok om fit aan de aftrap te verschijnen van het eerste kwalificatieduel.

Aanvallers

Naast Depay kan Koeman nog een beroep doen op aanvallers Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa) en Wout Weghorst (Ajax).

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.