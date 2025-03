Michael van Praag over bizarre 'tussenjaar' van Ajax: 'Als we zo blijven voetballen, wordt dat niet geaccepteerd'

Onder leiding van Francesco Farioli zet Ajax koers richting het kampioenschap, terwijl niemand dit op voorhand voor mogelijk had gehouden. Ondanks de goede prestaties is er veel kritiek op het veldspel van de Amsterdammers. Michael van Praag erkent dat Ajax de volgende jaren weer 'mooi voetbal' moet spelen, maar dat er in dit 'tussenjaar' andere regels gelden.

Van Praag is in zijn nopjes met de huidige ontwikkelingen van Ajax. De voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen (RVC) kijkt bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN terug op de metamorfose van de Amsterdammers. Waar de doelstelling het behalen van Champions League-voetbal was, ligt Ajax nu op koers om kampioen te worden.

Tweede plaats als doel

"De enige opdracht die we gaven was tweede worden, hoe dan ook", blikt Van Praag in het praatprogramma terug op de doelstelling die hij Farioli meegaf. Volgens de voormalig voorzitter kan de sportieve situatie niet los worden gezien van de financiële uitdagingen van de club. "We hebben twee jaar geen Champions League-inkomsten gehad, maar wel de uitgaven die bij de Champions League horen. Iedereen weet wat voor een financiële vrije val Ajax gemaakt heeft."

De manier waarop de Amsterdammers die doelstelling behalen is dit seizoen even ondergeschikt. "Het gaat dan niet zozeer om het spelen van Ajax-voetbal, maar om het halen van de tweede plaats. Ja, ik zie het als een tussenjaar", klinkt Van Praag stellig.

Kritiek op het spel

Hoewel er her en der kritiek is op het spel van Ajax onder Farioli, stoort dat Van Praag niet. "De relatie tussen de leiding van de supportersgroepen en de club is heel goed. Die begrijpen heel goed dat het even met de tanden op elkaar is, ze accepteren het zoals het is. Je hebt ook het materiaal niet om mooier voetbal te spelen. Men accepteert dat, dat vind ik prachtig," aldus de voormalig voorzitter, die is vervangen door Carolien Gehrels.

Tegelijkertijd erkent Van Praag dat deze speelstijl niet voor altijd geaccepteerd zal worden. "Ik verwacht wel dat het niet geaccepteerd wordt als we de komende jaren zo blijven voetballen. We liggen op koers voor de tweede plaats. Als we dat halen, is wat mij betreft het seizoen geslaagd. Daarna moet er gebouwd worden aan wat we allemaal willen zien," voegt hij eraan toe.

Michael van Praag benadrukt de doelstelling van Ajax in 'tussenjaar': directe plaatsing voor Champions League.



"Ook met respect naar PSV is het veel chiquer als je zegt: in elk geval tweede worden" — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2025

'tussenjaar-trainer' Francesco Farioli?

Tot slot kreeg Van Praag de vraag of Farioli een 'tussenjaar-trainer' is. Daarmee wordt bedoelt dat de Italiaan na dit seizoen eigenlijk alweer moet plaatsmaken voor een andere trainer die het elftal beter laat voetballen. "Daar moet je bij Alex Kroes (technisch directeur, red.) voor zijn. Het is aan de directie om daar een beslissing over te nemen, ik kan dat niet zeggen", aldus Van Praag.

