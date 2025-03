Felle discussie over vaderschapsverlof in de voetballerij: 'Dan begrijp je topsport écht niet'

Het is al eeuwen zo dat voetballers geen vaderschapsverlof krijgen. Wat heet; sommigen slaan zelfs de geboorte van hun kind over om te voetballen. Davy Klaassen deed dat niet, was afwezig tijdens het uitduel van Ajax met Almere City, maar stond een paar dagen later gewoon weer op het veld. De mentaliteit in het voetbal is anders. Vaderschapsverlof hoort er niet bij: "Zes weken verlof is echt absoluut belachelijk."

Dat is de mening van Robert Maaskant tijdens een felle discussie in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Presentator Rick Kraaijeveld wierp de stelling op en vond dat voetballers minimaal een week verlof zouden moeten krijgen. Vaders met andere beroepen hebben namelijk recht op zes weken verlof. Dat vond Maaskant onzin. "Dan heb je topsport niet begrepen, zo werkt het niet."

'Geen training gemist'

Maaskant was toevallig zelf wél aanwezig bij de geboortes van zijn twee kinderen. "De eerste was in Zwolle, de tweede in Krakau (stad in Polen, red.). Wij trainden in Zwolle naast het ziekenhuis, dus dat was makkelijk. Ik kon erheen en daarna weer naar het trainingsveld, iedere dag. In Polen heb ik ook geen training gemist, ondanks dat ik erbij was."

'Absoluut belachelijk'

Het idee van vaderschapsverlof in de voetballerij is dus iets wat ondenkbaar is, volgens Maaskant. Ook een weekje is al teveel. "Ik heb er geen moeite mee als de mensen kiezen om op dat moment bij hun vrouw te zijn, daar kan je een wedstrijd voor laten schieten. Maar er hoeft geen keuze voor vaderschapsverlof te zijn. Dat zijn de opofferingen die erbij horen."

Er is nog een reden dat Maaskant het niet nodig vindt. "Het is ook niet zo dat voetballers 24 uur per dag op de club zijn. Je gaat in de ochtend trainen, pak je verzorging en dan ben je om 14.00 uur echt wel weer thuis bij je vrouw. Die is ook af en toe blij dat je weg bent, hoor. Dat kan ik je vertellen", grapt hij.

Afwezig zijn bij geboorte

De coach van Davy Klaassen, Francesco Farioli, koos er eerder dit jaar voor om in Nederland te blijven in de periode dat zijn kind was uitgerekend. Hij sprak toen ook van een offer. Het was een scenario dat Maaskant ook met zijn vrouw heeft besproken, toen hij in Polen werkzaam was. "Ik ben blij dat ik er wel bij geweest ben. Maar het had in theorie gekund dat wij een Europese uitwedstrijd hadden gehad. En dat dan die kleine was geboren. Ja, dan was ik er niet bij geweest inderdaad."

In de achtste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de afgang van Ajax in Europa. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op het vaderschapsverlof in het voetbal, de aanstaande interlandperiode en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.