De dagen van Cristiano Ronaldo als profvoetballer lijken geteld. De Portugese superster liet in een nieuw interview doorschemeren dat zijn afscheid dichterbij komt. Na meer dan twintig jaar aan de top voelt de inmiddels 40-jarige aanvaller dat zijn imposante loopbaan langzaam op haar einde loopt.

Ronaldo ging opnieuw in gesprek met Piers Morgan, de Britse journalist met wie hij in 2022 vlak voor het WK in Qatar al een spraakmakend interview gaf. Toen viel het gesprek vooral op door de lof en bewondering die Morgan over hem uitstortte. Al veroorzaakten enkele scherpe uitspraken over Erik ten Hag en Manchester United alsnog een breuk met de club. In het nieuwe interview klonk de 40-jarige Portugees opnieuw open en ontspannen. "Ik ben erop voorbereid om te stoppen met voetbal, daar ben ik al sinds mijn 25ste mee bezig", zei de zesvoudig Ballon d'Or winnaar.

'Waarschijnlijk zal ik huilen'

"Binnenkort", antwoordde Ronaldo op de vraag wanneer hij gaat stoppen. "Ik denk dat ik er klaar voor zal zijn. Wordt het zwaar? Natuurlijk. Waarschijnlijk zal ik huilen", voorspelde hij. "Ik verberg mijn emoties niet. Ik huil snel." De Portugees voetbalt nog altijd bij Al Nassr in Saoedi-Arabië, waar hij tot medio 2027 onder contract staat.

Ronaldo zei al langer bezig te zijn met het leven na het voetbal. "Niets kan tippen aan de adrenaline van een doelpunt, maar ik wil meer tijd voor mijn gezin", legde hij uit. "Mijn zoon Cristiano Junior is op een leeftijd waarop kinderen domme dingen doen - ik was net zo. Ik wil er voor hem zijn."

Ronaldo ontdekt het leven buiten het voetbal

De Portugees heeft daarnaast genoeg plannen voor zijn vrije tijd. "Ik speel graag padel met mijn vrienden en ik word er steeds beter in. Ik kijk ook graag naar UFC-gevechten. En ik wil meer leren over mijn bedrijven. Geen YouTuber worden, maar gewoon leuke dingen doen die ik niet gewend ben", vertelde hij met een glimlach.

Toch blijft voetbal zijn grootste liefde. "Op mijn leeftijd herstel je niet meer zo snel, maar ik geniet van deze levensfase", stelde hij. "Alles heeft een begin en alles heeft een einde. Ik wil blijven leren en gelukkig zijn."

Zesde WK moet kroon op zijn carrière worden

Voorlopig wil Ronaldo nog één keer schitteren met Portugal, op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada – zijn zesde en hoogstwaarschijnlijk laatste wereldkampioenschap. Daarmee zou hij in een bijzonder rijtje komen, want ook zijn eeuwige rivaal Lionel Messi mikt op deelname aan zijn zesde WK. Het zou zomaar het ultieme slotstuk kunnen worden van een rivaliteit die het voetbal twee decennia heeft gedomineerd.

Naast het sportieve hoogtepunt kijkt Ronaldo ook vooruit naar een ander belangrijk moment in zijn leven: zijn huwelijk met Georgina Rodríguez. In hetzelfde interview vertelde hij openhartig over zijn aanzoek, dat onverwacht en emotioneel verliep. "Ik ging niet op één knie", bekende hij. "Het gebeurde spontaan, maar het was een prachtig moment. Mijn dochters zagen het gebeuren en zeiden: Papa, dit is het juiste moment. De tranen sprongen in mijn ogen."