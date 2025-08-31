Feyenoord heeft zonder al te veel moeite met 4-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta Rotterdam. Feyenoord kwam na een half uur op voorsprong en werd in de tweede helft geholpen door een snelle goal en een rode kaart voor de tegenstander. Daarmee profiteert de ploeg van Robin van Persie van de fouten van de concurrentie en staat het bovenaan met een wedstrijd minder gespeeld.

Feyenoord zal zich wel kapot geschrokken zijn wat kleinere ploegen dit weekend tegen de traditionele top-3 presteerden. PSV ging pijnlijk onderuit in eigen huis tegen Telstar en Ajax verspeelde even daarvoor punten in Volendam. Nog voordat Van Persie iets gezegd heeft op Het Kasteel stonden de spelers dus al op scherp.

Feyenoord in control

Dat was niet te zien bij de start van het duel. Beide ploegen begonnen behoorlijk flauw, toch kreeg Feyenoord de eerste kans. Een schot van Anis Hadj Moussa werd gepareerd door Joel Drommel, al was de grootste kans voor Luciano Valente. Na een scrimmage in de zestien van Sparta, stond hij pardoes oog in oog met Drommel. Hij wilde de bal naast de keeper pielen, maar die redde prima.

Feyenoord kreeg weinig kansen tegen en dat kwam doordat Sparta vrij slordig was op de helft van de ploeg van Van Persie. Al helemaal slordig was de manier van uitverdedigen waaruit Feyenoord scoorde. Hadj Moussa leverde een uitermate slechte corner af, maar deze werd door het midden weg gekopt door Jens Toornstra. Vervolgens stond Jordan Bos op randje zestien om de bal snoeihard tegen de touwen te jagen, doelman Drommel was kansloos.

Rode kaart Sparta

Feyenoord had de wedstrijd onder controle, waardoor er weinig problemen werden voorzien. Sparta verdedigde goed, maar was slordig in de spaarzame uitbraken. In de tweede helft werd de wedstrijd ontzettend snel beslist. Sparta kwam iets minder uit de kleedkamer en daar maakte Feyenoord gebruik van. Patrick van Aanholt gaf een dramatische bal, die onderschept kon worden. Ueda was Young te snel af en gleedt de bal binnen.

Lutteloze seconden erna kreeg Bruno Martins Indi rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler, na wederom slecht verdedigen van Van Aanholt. De kansen voor Sparta werden nu wel erg klein met 10 man tegen de 11 van Feyenoord. De thuisploeg probeerde de schade beperkt te houden met een man minder, maar dat was niet makkelijk. Kans na kans kregen de Feyenoorders via Hadj Moussa, Steijn en Ueda.

Slotakkoord

Die laatste dacht ook de 3-0 te scoren, maar die werd eerst afgekeurd wegens buitenspel. Na een lange check van de VAR bleek deze toch te tellen. In de blessuretijd scoorde Quinten Timber nog de 4-0 en werd het een pijnlijke middag voor Sparta.

Voor Feyenoord allerminst: zij staan voorlopig op de eerste plaats, met een wedstrijd minder gespeeld dan de andere ploegen. Dat zijn goede zaken voor de Rotterdammers, die volop gebruikmaken van de misstappen van concurrenten. Na de interlandbreak ontvangt Feyenoord SC Heerenveen in De Kuip.

