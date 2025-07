Het EK voetbal voor vrouwen is in volle gang in Zwitserland, maar aan de andere kant van de wereld vindt een soortgelijk toernooi plaats: het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor vrouwen. En daar in Ecuador zijn er wat problemen.

De zogeheten Copa América Femenina duurt van 11 juli tot en met 2 augustus 2025. Er zijn tien landen welkom bij de eindronde en die werken hun duels af in drie stadions te Ecuador. Het is de tiende editie van het evenement dat door de bond CONMEBOL wordt georganiseerd. Brazilië won acht keer, Argentinië eenmaal. Andere landen wonnen dus nog nooit.

Staken

De speelsters van Uruguay hebben inmiddels twee groepswedstrijden afgerond en pakten daarin één punt. Winnen van Peru is nu de opdracht, anders worden ze sowieso uitgeschakeld. Maar het spande er om of het vrouwenteam uit Uruguay sowieso wel zou meespelen. De vrouwen vonden dat de nationale bond te weinig steun leverde en sloeg daarom uit protest een training over.

Niet trainen

Alle speelsters in de selectie zetten op Instagram dezelfde zwart-witte foto. Daarop staan ze bij elkaar in de kleedkamer, met hun rug naar de camera.

Er stond bij: "We trainen vandaag niet, want we hebben nog geen positieve reactie gehad, op ons verzoek om onze omstandigheden te verbeteren. Deze maatregel is geen teken dat we onze passie voor voetbal zijn verloren. Maar we komen op voor onze rechten. We willen voor Uruguay spelen bij de Copa America, maar we verdienen ook om gelijk en eerlijk te worden behandeld, voor onze inzet en onze toewijding."

Volwaardig nationaal team

De bond MUFP was gevoelig voor de actie van ed speelsters. Na een nieuw rondje onderhandelen kwamen ze tot een deal. Voortaan krijgt het vrouwenteam oko toegang tot het trainingscentrum van het mannenteam. Voorheen werd het vrouwenteam aangemerkt als "opleidingsploeg", nu telt het als volwaardige nationale selectie. Dat brengt verbeteringen met zich mee op het gebied van trainersstraf, kleding en vergoedingen voor trainingen en interlands.

EK voetbal voor vrouwen

Bij het EK voetbal voor vrouwen maakt Engeland, met de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, nog kans op de hoofdprijs. Na een penaltythriller zette de regerend kampioen Zweden opzij. Eerder in het toernooi won Engeland ruim van de Oranje Leeuwinnen: 4-0.