NEC-coach Rogier Meijer haalt keihard uit naar KNVB na bereiken bekerfinale: 'Te zot voor woorden'

NEC-trainer Rogier Meijer was vanzelfsprekend blij nadat zijn ploeg zich geplaatst had voor de finale van de KNVB Beker. NEC won dinsdagavond na verlenging met 2-1 van Cambuur. Toch was het niet alleen maar feest voor Meijer, want na afloop pakte hij ook nog even zijn moment een sneer uit te delen richting de KNVB vanwege het speelschema.

NEC had uiteindelijk 120 minuten nodig om zich voor het eerst sinds 2000 voor de finale te plaatsen. Een zware inspanning dus, maar de Nijmegenaren moeten aanstaande vrijdag alweer aan de bak tegen FC Volendam in de Eredivisie. Meijer liet bij de persconferentie weten dat hij dat graag anders had gezien: "We hebben geprobeerd het naar zaterdag te verplaatsen, maar dat kon niet."

De trainer van NEC was dan ook stomverbaasd toen eerder op de dag bekend werd dat een wedstrijd van Ajax wel verplaatst kon worden vanwege een mogelijk duel van het vrouwenteam in de Champions League: "Het was een verzoek van het eerste van Ajax en dat wordt wel gehonoreerd. Daar zakt mijn broek vanaf. Wij spelen hier een verlenging en moeten vrijdag weer spelen. Dat vind ik eigenlijk van de zotte."

Een feestelijke ontvangst door supporters midden in de nacht bij het eigen stadion zat er niet in: "We slapen in Leeuwarden en rijden in de ochtend terug."

Blijdschap

Meijer liet tegen ESPN al op het veld weten dat het een bijzondere avond was: "Het was gekkenhuis. Het laatste half uur was alleen maar knokken. Na die mooie 1-2 is het vooral tegenhouden en hopen op een counter. Dit is geweldig. Het was niet goed, maar we hebben ons teruggeknokt."

Bekerfinale

NEC speelt op zondag 21 april de bekerfinale in De Kuip tegen de winnaar van de andere halve finale. Feyenoord en FC Groningen spelen komende donderdag tegen elkaar. Het wordt de vijfde keer dat de ploeg uit Nijmegen in de eindstrijd staat, maar de vorige vier finales gingen allemaal verloren.