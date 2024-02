Jasper Cillessen lachend na halen bekerfinale met NEC: 'Ik was wel klaar voor penalty's'

Toen het verlenging werd bij Cambuur - NEC in de halve finale van de KNVB Beker, keek menig voetbalfan al uit naar de strafschoppen. Want bij NEC stond Jasper Cillessen op doel en die keeper staat er nou niet om bekend een goede penaltykiller te zijn. Zover kwam het echter niet, want NEC won in de verlenging al van Cambuur en staat in de bekerfinale.

Daarom kon Cillessen ook wel lachen toen Hans Kraay jr. van ESPN na afloop tegen hem zei dat hij wel zin had in penalty's. Cillessen, die weet van het label dat aan hem kleeft, reageerde lachend: "Ik was wel klaar voor penalty's."

'Hiervoor ben ik teruggekomen'

Maar zonder flauwekul: "Ik vind het helemaal niet jammer dat we geen strafschoppen hoefden te nemen. Ik win 'm liever op deze manier. Hier ben ik voor teruggekomen naar NEC. Om een bekerfinale te halen. Als je dit zo ziet...", sloot Cillessen af, genietend van het feestvierende uitvak.

NEC maakt Nijmeegse droom waar: via verlenging tegen Cambuur naar bekerfinale NEC staat in de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg was dinsdagavond de hele wedstrijd de betere ploeg op bezoek bij Cambuur in Leeuwarden, maar er moest toch een verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Dat werd na 120 minuten voetbal NEC.

Cillessen is een kind van de club, maar maakte de vier eerdere bekerfinales van NEC niet mee. Bram Nuytinck ook niet. Niet zo gek, beide spelers waren nog lang geen NEC'er toen de club in 2000 voor het laatst in de bekerfinale stond en verloor (2-0 van Roda JC). Maar Nuytinck wilde koste wat kost de halve finale tegen Cambuur spelen, om zelf ook geschiedenis te kunnen schrijven met NEC.

'Ik wilde dit duel hoe dan ook spelen'

"Anderhalve week geleden schoot het in m'n lies. Toen hebben we er met de medische staf alles aan gedaan om deze wedstrijd te halen. Dat is gelukt, al was het niet makkelijk. Ik hield het vol tot een sprint in de verlenging. Maar wat wil je ook. Het is een uitwedstrijd, halve finale beker, bij Cambuur op het kunstgras. Dan weet je dat het zwaar gaat worden."

'Laten we maar stoppen met analyse'

Trainer Rogier Meijer van NEC wilde liever feestvieren dan napraten met Hans Kraay jr.. "Wat ik in de rust gezegd heb? Ik weet het niet eens meer precies. Dit is gewoon geweldig. Laten we maar stoppen met de analyse en lekker gaan genieten", zei de trainer lachend. Cillessen: "Op naar de Kuip, ik heb er zin in."

Op 21 april staat NEC in de bekerfinale tegen de winnaar van Feyenoord - FC Groningen. Die wedstrijd is donderdagavond 29 februari. Hoe wordt de verdeling van de Europese tickets eigenlijk als NEC of Feyenoord de beker wint?