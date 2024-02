Merkwaardig besluit KNVB: duel Ajax verplaatst voor mogelijke wedstrijd Ajax Vrouwen

De KNVB heeft de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior van zondag 28 april verplaatst. Het duel is nu ingepland op woensdag 24 april om 21.00 uur. De reden is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

De reden van de verplaatsing heeft te maken met de Ajax Vrouwen. Zij spelen in de Champions League tegen Chelsea. Wanneer Ajax over deze twee duels doorgaat naar de halve finale. Als deze bereikt wordt spelen zij op 28 april in de Johan Cruijff ArenA.

Het duel tussen Ajax en Excelsior is dus verplaatst vanwege een eventuele halve finale in de Champions League voor de Vrouwen van de Amsterdamse club. Dat komt doordat het te laat is om het duel te verplaatsen wanneer de Vrouwen officieel de halve finale hebben gehaald. Als gevolg worden de tijden van FC Twente - Almere City en Sparta - FC Volendam ook aangepast.