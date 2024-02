Deze spelers van NEC wonnen de TOTO KNVB Beker al eens

NEC maakt zich op voor de finale van de TOTO KNVB Beker, nadat het dinsdagavond na verlenging met 2-1 van Cambuur won in de halve finale. Er zijn al een paar spelers in de selectie van NEC die de dennenappel al eens omhoog hielden.

De jonge jongens in de selectie van NEC kunnen zich vasthouden aan drie spelers: Lasse Schöne, Calvin Verdonk en Tjaronn Chery. Zij wonnen de KNVB Beker allemaal één keer. Chery deed dat met FC Groningen in 2014/2015. Calvin Verdonk hield de trofee een seizoen later omhoog met Feyenoord.

Voor Schöne wordt het zijn derde finale, nadat hij al eens ruim won én verloor. In 2014 was PEC Zwolle met liefst 5-1 te sterk voor Ajax, in 2019 won hij met datzelfde Ajax met 4-0 van Willem II. Cillessen zat ook in het team dat de finale van PEC Zwolle verloor. De keeper won wel tweemaal de Spaanse beker met FC Barcelona. Hij keepte beide finales.

Bas Dost won tweemaal een nationale beker in zijn carrière, maar niet de Nederlandse: de Duitse beker met VfL Wolfsburg en de Portugese met Sporting CP. Bram Nuytinck won twee jaar op rij de Belgische beker met RSC Anderlecht. Rober González won met Real Betis de Spaanse beker in 2021/2022. Lars Olden Larsen won de Zweedse beker eens met BK Häcken.

Philippe Sandler won in 2019 de FA Cup én de League Cup met Manchester City en kwam in beide toernooien één keer in actie. Het waren overigens zijn enige wedstrijden voor de club.

Finale TOTO KNVB Beker

NEC komt Feyenoord of FC Groningen tegen in de finale van de KNVB Beker. Zij spelen donderdagavond tegen elkaar om 20:00 uur. Feyenoord won de beker voor het laatst in 2017/2018, Groningen won de beker tot nu toe één keer. Dat was dus met Chery in 2015.

NEC schopte het liefst vijf keer tot de finale, maar verloor de vorige vier edities. Het is de eerste keer sinds 2000 dat de Nijmegenaren in de finale staan.