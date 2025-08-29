Het kan bizar gaan in een voetballeven. De Nederlandse aanvaller Cheveyo Mul-Balentien (18) had tot vrijdag nog maar een kwartiertje profvoetbal in zijn jonge benen. Toch debuteerde hij die dag bij AC Milan, in de Serie A-partij tegen Lecce.

Het achttienjarige talent mocht in de slotfase van het gewonnen uitduel met Lecce invallen. De voormalige jeugdspeler van FC Utrecht begon als voetballer van ADO Den Haag aan dit seizoen. Hij maakte slechts 15 minuten in de Keuken Kampioen Divisie mee. En dat was eerder in augustus.

Santiago Giménez

Balentien mocht in de slotfase invallen voor Santiago Giménez. De voormalige spits van Feyenoord wordt door Italiaanse media in verband gebracht met een vertrek naar AS Roma, dat hem zou willen ruilen met Artem Dovbyk. Ruben Loftus-Cheek en Christian Pulisic maakten de doelpunten voor AC Milan tegen Lecce.

Pas een week geleden kwam Mul-Balentien over van ADO Den Haag naar de Italiaanse grootmacht. Het plan is dat hij dit seizoen speelt voor AC Milan Futuro, het jeugdteam dat uitkomt in de Serie D. In de 90e minuut maakte de Almeerse aanvaller bijna de derde goal voor AC Milan. Met links knalde hij over het goal van Lecce.

Buitenboys en FC Utrecht

Eerder speelde hij voor de jeugdopleiding van FC Utrecht, dat hem weer had opgepikt bij de Almeerse amateurclub Buitenboys. Als hij weer aansluit bij AC Milan Futuro, komt hij daar voormalig Ajax-speler Silvano Vos tegen. Vorig seizoen degradeerde het jeugdteam uit de Serie C. In de Serie D komthet onder meer Chievo Verona, FC Siena en US Ancona tegen.

Tisha Balentien

Overigens heeft Mul-Balentien een zus die actief is in de vechtsport: Tisha Balentien. Ze vecht voor de bond Enfusion en won bij de afdeling Enfusion Talents twee van haar drie partijen.

Bij Buitenboys, in Almere-Buiten, zijn ze uiteraard erg trots op de pupil van vroeger. "Of het nu het eerste elftal van ADO Den Haag wordt of PSG, dat maakt niet uit. Een shirtje van Cheveyo met zijn handtekening zou mooi zijn. Naast die van onze oud-spelers als Danny Holla en Mike van der Hoorn", zei de club tegen het AD toen duidelijk werd dat grote clubs interesse in hem hadden.