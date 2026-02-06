Voormalig Oranje-international Gregory van der Wiel heeft zich uitgesproken over een moeilijke periode in zijn leven. Hij behoorde jarenlang tot de absolute top van Nederland en kende een indrukwekkende carrière bij clubs als Ajax en Paris Saint-Germain. Hij bereikte in 2010 zelfs de WK-finale. Achter dat succesverhaal ging echter een andere realiteit schuil: het leven als profvoetballer vervreemdde hem steeds meer van zichzelf.

Van der Wiel maakt er al langer geen geheim van dat hij jarenlang kampte met mentale problemen. Paniekaanvallen en depressieve klachten bepaalden in stilte een groot deel van zijn loopbaan. Ondanks sportieve successen voelde hij zich leeg en alleen, zo vertelt hij nu openlijk. "Weet je wat gek is? Ik heb zestien trofeeën gewonnen, maar ik voelde me helemaal alleen. Ik was omringd door spelers van wereldklasse. Iedereen was aan het feesten. De een danste, de ander zong. Maar ik had het gevoel dat ik er van buitenaf naar keek, alsof ik er geen deel van uitmaakte", laat hij weten via zijn eigen TikTok.

Van der Wiel droeg een masker

Volgens Van der Wiel speelde hij jarenlang een rol, zonder dat zijn omgeving doorhad wat er werkelijk in hem omging. Hij noemt het zelf het dragen van een masker. "Ik droeg het 'niets kan me iets schelen'-masker. En ik droeg het zo goed dat niemand doorhad dat ik aan het verdrinken was. Mijn familie niet, mijn teamgenoten niet, zelfs ikzelf niet, om eerlijk te zijn. Ik voelde geen emotie, geen plezier, geen verdriet, niets", gaat hij verder.

♬ Inspiring Motivation for a Cinematic Background - AurbanniAudio @gvanderwiel I won 16 trophies. And felt nothing. Not joy. Not pride. Not relief. Nothing. I couldn’t enjoy a single moment of my career. Because I was too busy wearing a mask. Pretending I was fine. Pretending nothing bothered me. Pretending I had it all together. I wore it so long, I became it. A robot who performed but never felt. If that’s you, The mask isn’t protecting you. It’s killing you. Take it off. #championsmindset

De oud-Ajacied beschrijft hoe hij zich volledig afsloot en functioneerde op de automatische piloot. Presteren deed hij nog steeds, maar zonder echte verbinding met zichzelf of zijn omgeving. "Ik was volledig afgesloten. Ik presteerde gewoon als een robot. Als je nu in een kleedkamer zit en precies hetzelfde voelt, dan ben je niet zwak, dan ben je gewoon menselijk. Draag die last niet alleen. Het masker zal je breken. Geloof me, ik heb vijftien jaar lang een masker gedragen", sluit hij openhartig af.

Betaald coachingstraject

Nu Van der Wiel deze periode achter zich heeft gelaten, wil hij zijn ervaringen inzetten om anderen te helpen. Via een betaald coachingstraject, waarvoor geïnteresseerden zich online kunnen aanmelden, richt hij zich op mensen die worstelen met mentale problemen. Dat leverde hem afgelopen jaar wel felle kritiek op. Volgens wetenschapsgoeroe Adriaan ter Braack, beter bekend als Sjamadriaan, zou hij torenhoge prijzen hanteren voor de aangeboden cursussen.