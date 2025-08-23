Evert Linthorst, inmiddels al enkele jaren dé heerser op het middenveld van Go Ahead Eagles, kijkt terug op een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten dat zijn leven verrijkte. In 2021 vertrok hij naar Al-Ittihad Kalba en daar maakte hij het nodige mee. Hij vertelt tegen Sportnieuws.nl openhartig over zijn jaar in het Midden-Oosten.

In februari 2021 maakte Linthorst (20) de overstap van VVV-Venlo naar de Verenigde Arabische Emiraten, zijn eerste zelfstandige avontuur ver weg van huis en familie. "Ik heb het wel onderschat. Ik dacht: ik zie het wel. Alleen, dan kom je daar in een heel ander land met een totaal andere cultuur... De taal is geen touw aan vast te knopen, het is een moslimland. Heel anders dan hier. Het was veel moeilijker dan ik dacht, vooral omdat ik ook nog heel jong was", blikt Linthorst terug.

De financiën speelden ook een rol in zijn keuze, benadrukt hij. "Je weet natuurlijk nooit meer wat er gaat gebeuren in je carrière. Ik tekende ervoor 2,5 jaar, dus ik had ook zoiets van: als ik terugkom ben ik 23 en dan kan ik nog op een mooi niveau in Nederland spelen."

Contrast Dubai en Sharjah

Bijzonder vond hij de contrasten tussen moderne plekken als Dubai en traditionele gebieden zoals Sharjah, waar zijn club gevestigd was. "Dubai ligt ook daar en dat is heel modern. Daar hebben ze in alles geïnvesteerd. Abu Dhabi is ook heel modern. Maar de rest, het Emirat Sharjah waar de club dan zat… Als ik jou daar nu neerzet, dan denk je van: oeh, dat is wel echt heel anders. Terwijl als je in Dubai staat, dan denk je: zo, dat is gewoon westers."

Snelle twijfels

In de Emiraten besefte Linthorst al snel dat hij de omvang van de verandering had onderschat. "Ik heb er uiteindelijk precies een jaar gezeten. Alleen, ik merkte al na een maand: was dit wel de juiste keuze op sportief vlak? Ik heb drie maanden later al geprobeerd om weg te kunnen, maar ik kwam niet weg. Al-Ittihad had ook geld voor mij betaald en de president zei: You're a big star for the future. Er viel niet te onderhandelen."

Uiteindelijk lukte het in de winter van 2022 wél om een transfer te maken. "Toen zijn we eigenlijk maar blijven zeuren van: jongens, het werkt niet, laten we afscheid van elkaar nemen. Uiteindelijk is het gelukt en toen kwam Go Ahead”, vervolgt Linthorst, waarna meteen een grote grijns op zijn gezicht verschijnt.

'Je leert hoe anders het leven kan zijn'

De avontuurlijke Linthorst waardeert wel degelijk de inzichten die hij heeft opgedaan in het Midden-Oosten. "Ik heb een heel andere cultuur leren kennen en heb gezien hoe anders het leven is dan in Nederland. Zij zijn heel erg gelovig en dat zie je dan ook terug als je het veld op komt bij een training”, vertelt hij.

"Soms begon de training iets later, omdat de gelovige jongens dan gingen bidden op het veld met z'n allen. Toen ik dat voor het eerst meemaakte, dacht ik wel: wat gaan ‘ze’ doen. Maar dat kwam gewoon omdat ik het nog nooit had gezien. De manier waarop zij hun geloof uitdragen is erg mooi. En wij als buitenlandse jongens gingen gewoon lekker een balletje hooghouden."

Kritiek op de omstandigheden in het Midden-Oosten

Sinds het WK in Qatar is er meer aandacht gekomen voor werkomstandigheden in de regio. Bij nader inzien begrijpt Linthorst de kritieken wel. "Ik heb daar toen niet over nagedacht, want toen speelde dat helemaal niet. Er was ook niemand in mijn omgeving die daarover begon", geeft Linthorst eerlijk toe. "Die geluiden zijn pas sinds het WK en toen was ik natuurlijk al terug."

Tijdens zijn periode bij Al-Ittihad Kalba werd Linthorst wel geconfronteerd met een nieuwe situatie. "Mensen op de club poetsten de kleedkamer, verzorgden alle materialen en nog veel meer… Ze werkten écht héél hard en woonden op de club. Dat zijn natuurlijk niet de beste omstandigheden, alleen die mensen waren wel héél tevreden en dankbaar en dat weten ook veel mensen niet. Wij namen ze écht op in de groep."

Linthorst vindt het belangrijk om zich wél uit te spreken over de werkomstandigheden van mensen in de bouw in het Midden-Oosten, vooral omdat hij het van dichtbij heeft meegemaakt. "Er is niemand hier in Nederland die wil ruilen met ze, dus ik snap wel goed wat mensen bedoelen. Ik reed soms naar de club en dan zag ik mensen in de bouw werken met een gevoelstemperatuur van 40 à 50 graden. Dat vind ik schandalig, vooral als je ziet wat ze betaald krijgen voor het aantal uren dat ze maken en voor de weersomstandigheden waarin ze werken. Dat kan écht niet."

'Go Ahead is echt mijn thuis'

Achteraf is Linthorst héél blij dat hij in 2022 terugkeerde in Nederland. "Ik kende Go Ahead eigenlijk helemaal niet, omdat ik er nog nooit tegen gespeeld had. Ik speelde met VVV in de Eredivisie en zij in de Eerste Divisie. Maar nu, na drieënhalf jaar, weet ik dat het een super warme club is. Dat klinkt cliché, maar het is echt mijn thuis geworden", besluit de inmiddels 25-jarige Linthorst, die het zaterdagmiddag om 16.30 uur opneemt tegen Sparta Rotterdam.