Een van de bekendste voetballers ooit van Wales is Craig Bellamy. Hij stond onder meer met Liverpool in een Champions League-finale. Ook is Bellamy de bondscoach van Wales. Zaterdagavond is hij dat echter niet, uit tegen Liechtenstein, want dan neemt een Nederlander het over.

Bellamy ontbreekt vanwege een schorsing in de dug-out van Wales in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de voetbaldwerg. Een van zijn drie Welshe assistenten had het over kunnen nemen, maar de keus viel op de enige buitenlandse assistent: de Nederlandse trainer Piet Cremers.

De Amstelveense trainer streek in 2024 neer bij Wales. Daarvoor was de 31-jarige Cremers assistent-trainer bij Burnley en analist bij Manchester City. In 2013 begon zijn loopbaan in het profvoetbal als video-analist bij NEC. Later was hij hoofdanalist bij NAC.

Belangrijk voor Wales

In Groot-Brittannië vragen ze zich uiteraard af waarom er ineens een Nederlands 'broekie' de touwtjes in handen krijgt. Omroep BBC wijst erop dat hij in zijn vorige jobs samenwerkte met toptrainers Pep Guardiola en Vincent Kompany. Bellamy staat volop achter de keus om Cremes naar voren te schuiven.

"We brengen samen veel tijd door", zegt hij. "We analyseren de tegenstander en we praten veel. Hij geeft mij veel inzicht. Hij heeft op dit niveau al veel ervaring. Hij is heel belangrijk voor Wales. Ik vind dat hij dit moment verdient."

Club Brugge

Cremers is de jongste bondscoach van een Europees land sinds 1971. Toen was Terry Neill als 29-jarige de bondscoach van Noord-Ierland, waarvoor hij overigens ook nog speelde.

"The majority of the goals are conceded in the second half for Liechtenstein in this campaign, and that shows the importance of having a strong bench."



Piet Cremers, is-reolwr @Cymru yn trafod y tîm 🗣️ pic.twitter.com/A8zXnQSkVK — Sgorio (@sgorio) November 15, 2025

Volgens BBC kreeg Cremers afgelopen zomer het aanbod van Club Brugge om trainer te worden van het reserveteam Club NXT. Maar hij wilde Wales niet middenin de WK-kwalificatieperiode verlaten. Het wordt voor Wales lastig om in Groep J directe kwalificatie voor het WK 2026 af te dwingen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.