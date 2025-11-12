Sinds zijn nieuwe rol als gelegenheidsspits bij PSV wordt de roep om Guus Til in het Nederlands elftal groter. Volgens ex-topvoetballer Rafael van der Vaart is daar echter nog geen rol voor hem weggelegd. "Een speler moet het verschil kunnen maken."

"In de Nederlandse competitie kun je spelers blijven bekijken, maar die gaan Oranje niet beter maken", schrijft Van der Vaart in zijn column voor de Telegraaf. Als voorbeeld noemt hij Sem Steijn. Die debuteerde in september bij de nationale ploeg, maar zat een maand later niet bij de selectie van Ronald Koeman.

De bondscoach lichtte zijn afwezigheid toe: "Het is gewoon het hele plaatje. Je ziet hem bij de groep, daarna kijk je ook hoe ze het bij hun club doen. In Sem z’n situatie vind ik dat hij een stap moet maken op het hoogste niveau."

Clubvoetballer

Dat geldt volgens Van der Vaart voor meer Eredivisie-spelers. "Zondag riep men weer dat Guus Til in het Nederlands elftal moet." Daar is de oud-Ajacied het niet mee eens. "Voor sommige spelers is het toch niet erg om een goede clubvoetballer bij Feyenoord of PSV te zijn. Je kunt er daar twintig maken, maar het wil niet zeggen dat je het niveau hebt voor het Nederlands elftal."

Vaste kern

Volgens de 109-voudig international zorgt het alleen maar voor onrust binnen het team. "De vaste kern zit daar ook niet op te wachten. Marco van Basten had er als bondscoach ook een handje van", vervolgt Van der Vaart. "Die nodigde spelers uit die we niet eens kenden. Echt iedereen werd opgeroepen."

"Het was ook heel raar hoe de vaste internationals naar die gasten keken", aldus de 42-jarige. "Die was niet goed genoeg, die niet en die ook niet. Zo ging het. Een speler moet het verschil kunnen maken."

Til heeft dit seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie al acht keer gescoord, waarvan zes sinds hij als spits wordt ingezet. Afgelopen weekend maakte hij nog een hattrick tegen AZ. Ook oud-spits Danny Koevermans ziet nog geen rol voor de middenvelder bij Oranje. "Dat is het opportunisme in Nederland. Hij doet het natuurlijk fantastisch in het systeem van PSV en met deze spelers om zich heen, maar het is typisch ons land dat we hem dan gelijk opperen als optie voor Koeman...", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

WK-kwalificatie

Nederland speelt vrijdag om 20.45 in de WK-kwalificatie tegen Polen. Op maandag wordt de reeks afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Oranje staat bovenaan in groep G. Polen volgt op plek twee met drie puntem minder.

