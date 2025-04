Nederlandse voetballer treedt in voetsporen van landgenoot als speler van het jaar in Engeland

Gustavo Hamer is uitgeroepen tot speler van het jaar in het Championship, het tweede niveau van het Engelse voetbal. De 27-jarige middenvelder van Sheffield United volgt daarmee een landgenoot op, die vorig seizoen de prestigieuze prijs ontving. Hamer heeft dit seizoen indruk gemaakt met negen doelpunten en zeven assists in veertig competitiewedstrijden en is een sleutelspeler in Sheffield’s strijd om promotie naar de Premier League.

Hamer maakte de overstap naar Sheffield United in de zomer van 2023, nadat hij Nederland had verlaten na zijn tijd bij Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle. De middenvelder heeft zich in de Engelse competitie direct laten gelden en zijn prestaties werden niet alleen gewaardeerd door zijn teamgenoten, maar ook door de jury van het Championship, die hem tot beste speler van het seizoen benoemde.

Opvolger van Crysencio Summerville

Met de zege in de uitverkiezing volgt Hamer zijn landgenoot Crysencio Summerville op, die vorig seizoen de prijs in ontvangst mocht nemen. De 27-jarige middenvelder van Sheffield United heeft zich dit seizoen bewezen als sleutelspeler in de strijd om promotie naar de Premier League. Sheffield hoopt via de play-offs nog een plek te veroveren, terwijl Burnley en Leeds United zich al verzekerd hebben van rechtstreekse promotie.

Hamer werd geprezen door de EFL (English Football League, red.), die hem omschreef als een 'midfield orchestrator', een middenvelder die het spel dirigeert. De sterkhouder van Sheffield United is bovendien de enige Nederlander in het Elftal van het Jaar van het Championship.

Nederlanders presteren in Engeland

Hamer is niet de enige Nederlander die indruk maakt in het Championship. Joël Piroe, de 25-jarige spits van Leeds United, heeft eveneens een geweldig seizoen achter de rug. Met zijn 19 doelpunten en zes assists heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de promotie van Leeds naar de Premier League. Piroe bijdrage, waaronder vier indrukwekkende doelpunten in een 6-0 overwinning tegen Stoke City, benadrukken de groeiende invloed van Nederlandse spelers in het Engelse tweede niveau.

