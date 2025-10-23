De Oranje Leeuwinnen spelen vrijdag een oefeninterland uit tegen Polen. De nieuwe bondscoach Arjan Veurink heeft een nieuwe aanvoerster gekozen voor het Nederlandse vrouwenteam, maar die keus is niet definitief. Op zich is dus nu iedereen kandidaat, tot Veurink met een nieuwe verdeling komt.

Veurink heeft nog wat langer nodig om een aanvoerster te kiezen voor het Nederlands voetbalelftal. Verdedigster Dominique Janssen is een van de kandidaten en draagt vrijdag de band bij de eerste wedstrijd onder Veurink in en tegen Polen.

Sherida Spitse was jarenlang de eerste aanvoerster van de Oranjevrouwen, maar heeft aangekondigd te stoppen. Dinsdag in de tweede oefenwedstrijd van deze interlandperiode, thuis tegen Canada, speelt zij haar laatste interland.

Proces

"Daarna krijgt dat proces meer vorm. Wij vinden als staf dat er meer tijd nodig is om tot de juiste keuze te komen. Dan gaan we ook letten op teamdynamieken op trainingen en in wedstrijden. Het is een belangrijke rol die breed gedragen moet worden", zei Veurink tijdens een onlinepersconferentie vanuit Polen. Zijn debuutwedstrijd begint vrijdag om 18.00 uur in Gdansk.

Veurink verwelkomde zijn speelsters maandag voor het eerst in Zeist en kon woensdag voor het eerst met een complete selectie trainen. Hij heeft de afgelopen dagen zijn beoogde speelwijze uiteengezet, waaronder de focus op druk zetten en compact spelen, maar verwacht dat nog niet direct allemaal op het veld terug te zien.

Fantastisch

"Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze dat gelijk weten te vertalen, maar ik hou er wel rekening mee dat dat morgen nog niet helemaal het geval zal zijn. Er zullen niet direct dingen rigoureus anders zijn. Ik wil stap voor stap de speelwijze doorontwikkelen en de basis verder uitbreiden", zei Veurink.

Overigens zal ook Janssen de band weer snel in moeten leveren. Dinsdag is er wederom een oefenpot voor de Oranje Leeuwinnen, tegen Canada, en die interland is de afscheidswedstrijd van Spitse. Zij krijgt de eer om haar loopbaan (248 interlands) af te sluiten als captain.