OranjeLeeuwin Jackie Groenen openhartig over 'pittige' periode: 'Ik zat huilend in de auto'

Jackie Groenen is één van de bekendste voetbalsters van Nederland. De 29-jarige middenvelder van de Oranje Leeuwinnen en Paris Saint-Germain heeft een prachtige carrière, maar het is zeker niet altijd vanzelf gegaan. Ze doet haar verhaal in de serie Nooit Verteld van Play.

Groenen begon op jonge leeftijd te voetballen bij GSBW in Goirle, toen nog in een team met jongetjes. "Ik denk dat ik vijftien was toen we tegen een meisjesteam speelden uit Duitsland. Zij vroegen toen of ik het leuk zou vinden om in de Bundesliga te komen spelen. Na twee trainingen mocht ik komen en heb ik mijn eerste contract getekend."

In Duitsland ontdekte Groenen dat het toch wel even wennen was. "Ik vond het wel pittig", zegt de 110-voudig international over de eerste periode bij SGS Essen. "Ik werd veel aangepakt binnen het team, zocht nog een beetje mijn weg binnen, sprak de taal niet goed, kon moeilijk connecties krijgen. Ik speelde de ene keer wel, de andere keer niet. Ik was jong, wist niet waar dat aan lag. Of dat aan mij lag."

"Je bent als team veel uren bij elkaar en wil vriendschappen creëren, maar je bent ook elkaars concurrenten. Dat is niet altijd een makkelijke situatie. Ik was overtuigd van mezelf en wilde meteen spelen. Ik denk dat voor sommige van de oudere meiden lastig was, dat dat niet altijd goed viel."

Wijze raad van haar vader

"Dan ga je automatisch denken of je niet in je vertrouwde omgeving had moeten blijven", erkent Groenen. "Omdat je dan het grote plaatje niet meteen ziet. Dat was een moeilijke fase, die misschien ook wel moeilijk moet zijn. Je was jong en niet alles kan altijd op jouw manier gaan. Het is een snelcursus opgroeien. Uiteindelijk ben ik daar heel goed uit gekomen."

"Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer op de terugweg met mijn vader in auto zat en ik moest huilen, omdat het allemaal niet ging zoals ik wilde. Toen zijn mijn vader: 'Het is klaar, vanaf morgen pak je zelf door en doe je je eigen ding. Niet aanpassen aan wat anderen van je willen, gewoon lekker trainen zoals vroeger bij de jongens.'"

Naar de wereldtop

Dat advies hielp. "Ik legde wat minder druk op mezelf en dat ging eigenlijk heel goed", aldus Groenen, die een mooie transfer verdiende. "Binnen no time maakte ik de stap naar Duisburg, toen één van de beste clubs van de wereld." Via vervolgens Chelsea, Frankfurt en Manchester United kwam Groenen terecht bij Paris Saint-Germain. Afgelopen zaterdag won ze met die club de Coupe de France.

