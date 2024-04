Chelsea Vrouwen maakt in halve finales Champions League einde aan ongeslagen thuisreeks Barcelona

Chelsea heeft zaterdag in de Women's Champions League voor een stunt gezorgd in de heenwedstrijd van de halve finale. De ploeg won met 1-0 van Barcelona, dat bezig was met een lange reeks ongeslagen wedstrijden in eigen huis.

Barcelona, dat vorig seizoen de Champions League won, had het meeste balbezit in de wedstrijd, maar creëerde nauwelijks kansen. Esmee Brugts bleef op de bank bij de Spaanse club.

Het enige en dus winnende doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Erin Cuthbert op aangeven van Sjoeke Nüsken. Het team van Emma Hayes kwam in de slotfase nog dicht bij een tweede doelpunt via de extreem dreigende Mayra Ramírez.

De Catalanen leken nog even een strafschop te krijgen vanwege een veermeende handsbal van Kadeisha Buchanan. Omdat Salma Paralluelo buitenspel stond besloot arbiter Stéphanie Frappart haar beslissing terug te draaien na een VAR-check.

Ongeslagen reeks

Met de overwinning beëindigt Chelsea de ongeslagen reeks in eigen huis van Barcelona in alle competities. De laatste keer dat Barcelona Vrouwen in Estadi Olímpic Lluís Companys verloor, was in februari 2019. Sindsdien wonnen ze thuis 98 keer en speelden ze één keer gelijk. De reeks eindigt dus vlak voordat de honderd ongeslagen wedstrijden bereikt zouden worden.

De return in Londen vindt plaats op 27 april. Later op zaterdag wordt de andere heenwedstrijd in de halve finales van het toernooi gespeeld. Daarin neemt Paris Saint-Germain het op tegen Olympique Lyonnais.