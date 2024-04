Lieke Martens is op tijd fit voor halve finale Champions League met Paris Saint-Germain

Lieke Martens keert op tijd terug in de selectie van Paris Saint-Germain voor de halve finale in de Champions League tegen Olympique Lyonnais. Ze was vier weken niet inzetbaar vanwege een blessure.

Martens speelde het laatst voor PSG op 24 maart tegen Montpellier. Ze viel in de tweede helft in, maar moest na tien minuten het veld alweer geblesseerd verlaten. PSG won de wedstrijd met 3-1.

De 31-jarige voetbalster moest deze maand ook al de EK-kwalificaties van de Oranje Leeuwinnen aan zich voorbij laten gaan wegens haar blessure. Nederland verloor in de kwalificatiereeks met 2-0 van Italïe. Van Noorwegen wist Oranje nipt te winnen met 1-0.

Andries Jonker ontzettend blij voor Oranje Leeuwinnen: 'Zo'n teleurstelling verwerken en dan zo knap opstaan' Nederland heeft hun eerste overwinning binnen in de EK-kwalificatie. Er werd met 1-0 gewonnen van Noorwegen, met de traditionele 4-3-3-formatie. 'Terug naar de basis' werd het genoemd, met succes. "Je hebt altijd wel een uitweg", zei Daniëlle van den Donk over de verandering van formatie.

Jackie Groenen, ploeggenoot van Martens bij PSG, kampte ook met blessureleed. Ook zij miste de wedstrijden van Oranje. Tegen Lyon kan ze er wel weer bij zijn. Ze maakte onlangs al haar rentree bij de selectie van PSG.

De wedstrijd tegen Olympique Lyon in de Champions League wordt zaterdag om 19.00 uur gespeeld in het Groupama stadion. De return vindt plaats op 28 april in eigen huis. Om 16.00 uur wordt dan afgetrapt in Parc des Princes. De andere halve finale gaat tussen Chelsea en FC Barcelona.