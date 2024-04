De absolute top van Europa: vrouwen van Lyon en Barcelona wéér in Champions League-finale

De vrouwen van Olympique Lyon hebben zondag de finale van de Champions League bereikt. In een Frans onderonsje tegen Paris Saint-Germain werd het 2-1, nadat Lyon het thuisduel ook had gewonnen (met 3-2). Daarmee spelen Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola de finale tegen FC Barcelona.

In de finale komen zij Esmee Brugts tegen, één van de vele topspelers van Barcelona. Sowieso zijn Barça en Lyon de absolute top van Europa, aangezien sinds 2015/2016 altijd één van die twee teams de Champions League won. Daar komt dit seizoen dus geen verandering in.

Barcelona won zaterdagavond van Chelsea, Brugts bleef de hele wedstrijd op de bank. Chelsea schakelde een ronde eerder nog overtuigend Ajax uit in de Champions League.

FC Barcelona Femení bereikt weer finale Champions League, Chelsea treurt FC Barcelona Femení heeft de finale van de Champions League bereikt na de uitzege op Chelsea: 2-0. De Londense club won de heenwedstrijd in Barcelona met 1-0. De andere finalist wordt zondag bekend. Het wordt sowieso een Franse club: Olympique Lyonnais of Paris Saint-Germain.

Zware dobber voor PSG

PSG, met Jackie Groenen in de basis en Lieke Martens op de bank, hoopte te stunten tegen Lyon. Dat lukte dus niet. De Parijzenaren hebben in de Franse competitie ook een achterstand van negen punten op koploper Lyon in de competitie, met nog drie wedstrijden te gaan. Gezien het doelsaldo - dat van Lyon is veel beter - een nagenoeg onmogelijke opgave voor PSG.

Lieke Martens

Martens viel in de slotfase nog wel in om iets te forceren, maar de oud-speelster van Barcelona kreeg dat niet voor elkaar. Lyon won dankzij een vroege treffer van Selma Bacha en een late goal van Daelle Melchie Dumornay. Tussendoor had PSG-speelster Tabitha Chawinga nog de gelijkmaker gemaakt.

Van de Donk en Egurrola

Van de Donk en Egurrola wonnen allebei al eenmaal de Champions League met Lyon, in 2021/2022. In die finale versloegen zij Barcelona, maar beide speelsters bleven de hele wedstrijd op de bank. Vorig jaar ging juist Barça er met de titel vandoor, door in Eindhoven van Wolfsburg te winnen in de finale.

De finale van deze editie wordt gespeeld op zaterdag 25 mei om 18:00 uur. De locatie van de finale: Bilbao.