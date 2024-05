Domper voor Oranje Leeuwinnen: Nederland lijkt naast organisatie WK 2027 te grijpen

Een klap voor de KNVB. De voetbalbond wil samen met de Duitse en Belgische voetbalbond het WK voetbal 2027 naar Nederland halen, maar de FIFA heeft het bid van Brazilië als beste beoordeeld. De kans dat de Oranje Leeuwinnen een WK in eigen land gaan spelen, is dus geslonken.

Op 15 mei wordt er door de leden van de FIFA op een congres in Thailand besloten waar het WK wordt georganiseerd. Er zijn nog twee kandidaten over. Nederland wil samen met België en Duitsland het toernooi organiseren, maar ook Brazilië is kandidaat. De wereldvoetbalbond heeft een commissie beide bids laten evalueren en daar is een week voor de stemming geen goed nieuws uitgekomen.

Nederland heeft nog maar één concurrent over voor WK 2027: VS en Mexico haken af Nederland, België en Duitsland maken steeds meer kans om het WK voetbal voor vrouwen in 2027 te organiseren. De Verenigde Staten en Mexico hebben zich teruggetrokken.

Slecht nieuws

Beide overgebleven bids zijn volgens een evaluatiecommissie van de FIFA geschikt om het toernooi te organiseren, maar Brazilië krijgt met 4 van de 5 punten een hogere score dan het bid van onder meer Nederland (3,7). Vooral op het gebied van stadions en juridische zaken is Brazilië favoriet.

De FIFA wil graag het bezoekersrecord van het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland overtreffen. Dat is makkelijker in Brazilië, want daar zijn de stadions groter en hoeft er dus een lagere bezettingsgraad te zijn om dat voor elkaar te krijgen. Het Zuid-Amerikaanse land organiseerde in 2014 het WK bij de mannen en kan die grote stadions dus hergebruiken.

Toch zitten er ook zeker voordelen om het WK in de drie Europese landen te houden. Er is een kleine afstand tussen de speelsteden en ook prijst de FIFA de 'zeer goede infrastructuur'. De mogelijke Nederlandse speelsteden zijn trouwens Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Heerenveen en Enschede.

OranjeLeeuwin Jackie Groenen openhartig over 'pittige' periode: 'Ik zat huilend in de auto' Jackie Groenen is één van de bekendste voetbalsters van Nederland. De 29-jarige middenvelder van de Oranje Leeuwinnen en Paris Saint-Germain heeft een prachtige carrière, maar het is zeker niet altijd vanzelf gegaan. Ze doet haar verhaal in de serie Nooit Verteld van Play.

Eerste WK in Zuid-Amerika

Als de FIFA het toernooi toewijst aan Brazilië zit daar ook nog een extra marketingvoordeel aan: nooit eerder is het WK voor vrouwen in Zuid-Amerika gehouden. "Het kan een enorme impact hebben op het vrouwenvoetbal in de regio", schrijft de commissie daarover.

Twee van de laatste vier WK's werden door een Europees land georganiseerd. Duitsland was in 2011 het gastland en in 2019 werd het in Frankrijk gehouden. De Oranje Leeuwinnen haalden bij dat laatste WK de finale, maar verloren die met 2-0 van de Verenigde Staten.