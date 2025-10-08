Memphis Depay voetbalt zich bij Corinthians in Brazilië nog altijd in de kijker bij Oranje, maar als hij bij zijn club is dan komt hij daar een steeds problematischere situatie tegen. Corinthians zit al diep in de schulden en heeft het nu nog bonter gemaakt.

Braziliaanse media melden dat Corinthians afspraken niet is nagekomen omtrent de uitzendrechten van wedstrijden in de eigen Serie A. Er werd een lening afgesloten voor ruim 24 miljoen euro voor de rechten van 2025 tot en met 2029. Dat geld zou de club dan als krediet krijgen, met de voorwaarde dat er voor 1 oktober van dit jaar terugbetaald was. Dat is niet gelukt.

Vijf miljoen euro minder per jaar

Omdat Corinthians het totale bedrag al kreeg, is de 'gratis' lening omgezet in een verplichte betaling mét rente. Daardoor zit de noodlijdende club van Memphis nog dieper in de penarie. De verwachting is dat Corinthians zo'n 5 miljoen euro minder per jaar gaat overhouden, door de te betalen rente die ontlopen had kunnen worden door aan de betalingsverplichting te voldoen.

Salaris van Memphis

Die vijf miljoen euro per jaar kan Corinthians goed gebruiken, want dat is bijvoorbeeld precies het salaris waar Memphis voor speelt bij de club. De Nederlander lag de afgelopen maanden al meermaals overhoop met de financiële afdeling van de club, omdat allerlei bonussen en portretrechten niet betaald werden.

Met Oranje naar WK

Het is dus maar de vraag hoe lang de situatie nog houdbaar is. Memphis is momenteel met het Nederlands elftal in voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met het Nederlands elftal tegen Malta en Finland. Hij werd in de vorige interlandperiode topscorer aller tijden van Oranje. Maar toen hij zich deze week moest melden in Zeist, liep dat vertraging op. Zijn paspoort in Brazilië is gestolen en dus kon hij het vliegtuig naar Nederland niet pakken. Inmiddels heeft hij de laatste training meegedaan en reist hij met de rest van de selectie af naar Malta.

Na komend weekend keert hij weer terug naar zijn Braziliaanse club, waar hij dus een nog grotere puinhoop treft dan toen hij vertrok.