Noodlijdend Manchester United wil wéér schoon schip maken: liefst tien spelers mogen (of moeten) weg

Het begint een vast riedeltje te worden bij Manchester United: de Engelse topclub belooft voor de zomerse transferperiode een grote schoonmaak, komt dan met b-garnituur aanzetten en beleeft weer een dramatisch seizoen. Nu, met weer een matig jaar én een trainerswissel, is die belofte weer op komst.

Volgens Manchester Evening News wil de huidige nummer 13 van de Premier League vanaf 1 juli, als de transferwindow weer open gaat, flink zaken doen. Liefst tien spelers staan op de lijst om de club te verlaten en dat zouden er zelfs meer kunnen worden als de club er niet in slaat Europees voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. Manchester United zit alleen nog in de Europa League en via die wegen zal het moeten gebeuren, want in de competitie lijkt de ploeg kansloos.

Manchester United jaagt fans op extra kosten na crisisseizoen: 'We moeten het team verbeteren' Fans van Manchester United werden dit Premier League-seizoen al teleurgesteld door de resultaten op het veld. Maar ook financieel krijgen ze nu een flinke tegenvaller te verwerken. De ticketprijzen gaan namelijk voor het omhoog en er wordt gedreigd met boetes.

Ruben Amorim

De Nederlander Erik ten Hag werd in het najaar ontslagen na tegenvallende resultaten en sindsdien staat de Portugees Ruben Amorim voor de groep. Hij krijgt de boel echter ook niet op de rit en doet het met het huidige spelersmateriaal vaak nog minder dan dat Ten Hag het deed. Amorim is openhartig over de staat van de club en heeft het over 'een lange tijd' voordat alles weer naar wens is. Daarnaast zit hij door de vele trainerswissels opgescheept met een selectie die is opgebouwd met diverse aanwinsten van voorgangers.

Erik ten Hag krijgt flinke trap na van Manchester United: 'Dat was de verkeerde beslissing' Mede-eigenaar van Manchester United Sir Jim Ratcliffe heeft zich uitgesproken over het aanhouden van Erik ten Hag afgelopen zomer. De 72-jarige Britse miljardair heeft toegegeven dat hij de Nederlandse trainer eerder had moeten ontslaan na de dramatische seizoensstart van United. Ratcliffe prijst verrassend genoeg wel het 'uitstekende werk' van diens opvolger Rúben Amorim.

Tien spelers

Daarom mikt Manchester United op een flinke uitverkoop komende zomer. Liefst tien spelers zouden de club definitief moeten verlaten en met hun verkoop wil de gevallen topclub weer bouwen aan een spelersgroep die om de prijzen mee kan doen. Tel je mee? Veteranen Jonny Evans (37) en Tom Heaton (39) gaan waarschijnlijk met pensioen en maken daarmee het salarishuis al wat lichter. Oudgedienden Victor Lindelöf en Christian Eriksen mogen de club waarschijnlijk gratis verlaten.

Sowieso geld voor Jadon Sancho

Op de verkooplijst prijken de namen van Marcus Rashford (nu verhuurd aan Aston Villa), Antony (nu verhuurd aan Real Betis) en Jadon Sancho (nu verhuurd aan Chelsea). Chelsea heeft echter een verplichte optie tot koop van Sancho en moet tussen de 20 en 25 miljoen pond betalen. Als de Blues de aanvaller niet willen, moeten ze een flinke boete aan United betalen. Dat geld komt er dus zeker aan. Naast het drietal zal ook Casemiro 'beschikbaar' worden gemaakt voor verkoop.

Zoektocht PSV ten einde: oud-Feyenoorder moet leegte na miljoenentransfer opvullen Tyrell Malacia speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor PSV. De Eindhovenaren huren hem voor een half jaar van Manchester United. De oud-Feyenoord zou eigenlijk naar Benfica vertrekken, maar zag die deal eerder deze week klappen.

PSV en Zirkzee

PSV speelt ook een rol in de transfersaga van United. De club huurt momenteel vleugelverdediger Tyrell Malacia en heeft een optie tot koop. Daarnaast wil United ook af van Luke Shaw, al speelde hij al dertien maanden niet meer in de basis. Tot slot staan er vraagtekens rond reservedoelman Altay Bayindir en de Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee. Wil Amorim met ze verder of liever zijn eigen aanvaller en keeper halen?

Nederlander oogst lof bij Manchester United: 'Op weg om een favoriet van de fans te worden' Manchester United bereikte donderdagavond op overtuigende wijze de kwartfinale van de Europa League. Met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in de basis werd Real Sociedad met grote cijfers verslagen (4-1). Bruno Fernandes was met zijn hattrick de man van de wedstrijd, maar ook de Nederlanders ontvingen lovende woorden van de Britse media.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.