Voetbaltrainer Peter Hyballa (49) markant of excentriek noemen is nog een gematigde manier om zijn persoonlijkheid te schetsen. De Duitser staat garant voor chaos en gedoe. Althans, zo ging het altijd. Maar hij zegt te beseffen dat hij de zaken anders moet aanpakken.

In Nederland kennen we Hyballa van zijn periodes bij NEC en tweemaal NAC Breda. Zijn laatste dienstverband was bij het Zuid-Afrikaanse Sekhukhune United F.C., waar zijn positie onhoudbaar was na een schandaal rondom een pikante videotape. In september 2023 zette NAC hem op straat, want de club vond dat hij zorgde voor 'een onveilige werksfeer'.

Stand-upcomedian

Hyballa lijkt te hebben geleerd van de reeks conflicten waardoor hij al zoveel clubs versleet. "Als trainer ben ik ook leraar, vader, verhalenverteller, radiocommentator, stand-upcomedian", tekent VI op. "Bij mijn besprekingen vallen ze niet in slaap. Ik ben een entertainer, met inhoud. Een training zie ik óók als een show."

Hij werkt hard aan een begripvollere manier van communiceren. " Ik was altijd aan het zenden, maar de ontvanger is in deze tijd niet meer dezelfde als voorheen. Heb ik te weinig oog voor gehad. Ik moet inzien: het is 2025", legt hij uit. Dat houdt concreet in dat hij 'harde taal' en 'verkeerde mopjes' schrapt uit zijn vocabulaire. Want: "Mensen zijn tegenwoordig snel beledigd."

Hard

Het besef is doorgedrongen dat hij moet veranderen, anders liggen de banen in het voetbal niet voor het oprapen. "Als mens ben ik te veel, voor sommigen. Daar moet ik aan werken. Ik ben hard voor anderen. Maar ik ben nog veel harder voor mezelf', stelt hij.

Hyballa is ook actief op TikTok. Voor zijn zo’n 1300 volgers bespreekt hij daarin vooral tactieken, maar hij is er ook niet vies van om zijn nieuwe boek te promoten. Feedback kunnen zijn volgers en fans helaas niet geven, want de reacties staan uitgeschakeld.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!