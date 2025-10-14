De interland tussen Italië en Israël wordt dinsdagavond in Udine gespeeld en dat heeft men geweten in de Italiaanse stad. Er zijn enorme veiligheidsmaatregelen getroffen, mede door een pro-Palestijnse demonstratie die waarschijnlijk rondom het stadion doorgaat.

Italië ontvangt om 20.45 uur in het Stadio Friuli in Udine de nationale ploeg van Israël, voor een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026. Er is al een pro-Palestijns protest aangekondigd vóór de aftrap en de Italiaanse veiligheidsdiensten hebben besloten bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen te nemen.

Bij het hotel waar Israël verblijft, zijn bijvoorbeeld scherpschutters op de daken gestationeerd en alle putdeksels zijn verzegeld, zodat niemand via die weg de Israëlische delegatie kan bereiken. Explosievenopruimingsteams staan paraat om in geval van nood in actie te komen. Winkels hebben instructies gekregen om eerder te sluiten en scherpschutters zullen ook tijdens de wedstrijd op het dak van het stadion aanwezig zijn. Het zijn ongekende maatregelen voor een voetbalwedstrijd.

Zodoende hoopt iedereen dat het duel zonder incidenten door kan gaan. De Italiaanse voetbalbond heeft aangekondigd dat slechts 8.000 van de 25.000 plaatsen zijn verkocht en dat de wedstrijd normaal zal verlopen. Op het moment dat Israël van het hotel naar het stadion vertrekt, zullen de wegen worden afgesloten. De Israëlische delegatie wordt geëscorteerd door politieagenten en militairen, die ook zullen bijdragen aan de veiligheid in het stadion. De Italiaanse pers meldt dat er 10.000 mensen buiten het stadion worden verwacht voor het protest.

Afgelopen maandag lieten enkele demonstranten zich al horen, waarbij ze eisten dat de Israëlische ploeg van deelname aan het WK zou worden uitgesloten vanwege het genocidale geweld in Gaza.

De kwalificatie van Israël voor het WK is vanwege de sportieve prestaties overigens steeds meer een illusie. De Israëliërs kunnen de eerste plaats in groep I, geleid door Noorwegen, die directe kwalificatie garandeert, niet meer bereiken. Bij een nederlaag in Italië kunnen ze ook de tweede plaats, die toegang geeft tot de play-offs, niet meer bemachtigen.

