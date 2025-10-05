Feyenoord heeft in eigen huis gewonnen met 3-2 van FC Utrecht. Na een krankzinnig slot dreigde Van Persie puntenverlies te lijden, mede dankzij een doelpunt van Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël. Maar Ueda, die op dreef is voor Feyenoord, zorgde in de laatste paar minuten van de wedstrijd voor de winnende goal. De Kuip was in extase en zijn naam zong nog lang rond.

Feyenoord wilde de zure nasmaak van het Europese avondje tegen Aston Villa wegwerken. Er werd in eigen huis met 2-0 verloren van de Engelsen die een maatje groter waren. FC Utrecht leek daarvoor een goede prooi te kunnen zijn voor Feyenoord. Zij liepen in Europa ook een doffe dreun op. Daarbij hebben ze ook in eigen land een mindere periode.

De man in vorm

Het was een poos wachten op de eerste grote kans in de wedstrijd, maar die was voor Feyenoord. Na een mooie actie van Leo Sauer legde hij de bal klaar voor Ueda die de bal over schoot. Hij leek niet helemaal met zijn passen uit te komen, want het was haast moeilijker om de bal over te krijgen dan op doel. Hij stond op nog geen vijf meter.

Even later scoorde de man in vorm bij Feyenoord wél. Hij werd diep gestuurd door de goed spelende Oussama Targhalline, omspeelde Barkas en schoof de bal in het doel. De spits van Feyenoord heeft de scorende vorm te pakken. Het is alweer zijn zevende voor Feyenoord in de Eredivisie.

Feyenoorder doet eigen ploeg pijn

De Rotterdammers waren veel sterker dan Utrecht, dat hoopte ook op een uitbraak die maar uitbleef. Mede omdat Haller niet de snelste spits is die nodig is bij een snelle counter. Ueda schoot na een half uur bijna de tweede van de dag erin, maar hij schoot de bal net voorlangs.

Na rust was de wedstrijd direct leuker dan in de eerste helft. Al gauw scoorde Utrecht via, nota bene, Gjivai Zechiël. De Feyenoord-huurling had in de eerste helft al een grote kans, maar in de tweede helft schoot hij dan wel raak. Hij gooide gelijk de armen in de lucht als blijk van excuus richting het Feyenoord-publiek.

Sem Steijn

Lang hoefde men in De Kuip zich niet af te vragen of Feyenoord zich kon oprichten, want nog nauwelijks vijf minuten later scoorde Sem Steijn de 2-1 voor Feyenoord. Een klassieke Sem Steijn-frommelgoal. Hij vierde het uitbundig, hij wachtte alweer even op een doelpunt.

Even later kwam Feyenoord goed weg, nadat Wellenreuther een slippertje had op het gladde veld. Hij wilde de bal ver weg schoppen, maar gleed uit. Bijna kon Haller toeslaan, maar op tijd was de verdediging van Feyenoord ter plaatse.

Krankzinnig slot

In het laatste kwartier was ook wel te zien dat beide ploegen een Europese wedstrijd in de benen had. De tank was leeg bij zowel Feyenoord als FC Utrecht. Maar net op het moment dat Feyenoord dacht de buit binnen te hebben, sloeg Utrecht toch nog toe. Een afstandsschot van Derry John Murkin vloog tegen de touwen, waarna Feyenoord toch punten leek te verspelen.

Wie anders dan Ueda stak daar een stokje voor. Vlak voordat de 90 minuten erop zaten, scoorde hij toch nog de 3-2 voor Feyenoord. Bij een enorme schermutseling in het strafschopgebied van FC Utrecht was hij het scherpst. Hij gleed de bal binnen en was de held van de dag in De Kuip.

