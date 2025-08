Als het aan Willem van Hanegem had gelegen, was hij de jongste debutant ooit in de Eredivisie geworden. Maar dat lieten de regels niet toe. Inmiddels ziet het leven van Christian Gandu (33) er heel anders uit. Het voormalige talent van FC Utrecht is in levensgevaar.

Toen Van Hanegem trainer was van FC Utrecht, wilde hij Gandu op vijftienjarige leeftijd laten debuteren. "Meneer Van Hanegem zei gewoon na één training en één wedstrijd: ik wil hem erbij hebben. Hij keek niet naar leeftijd", blikte hij vorig jaar terug in gesprek met de KNVB. Toen werd al duidelijk dat Gandu aan een groot drama was ontsnapt.

Nieren functioneren niet

Uiteindelijk kwam hij in de jeugd van Borussia Dortmund terecht. Doorbreken deed hij nooit, Gandu speelde nog in Polen en met name bij de amateurs in Nederland. Totdat hij van zijn trainer bij FC Hilversum naar de dokter moest, nadat hij steeds meer gezondheidsklachten kreeg. Wat bleek: Gandu's nieren werkten niet.

In het Algemeen Dagblad deelt hij zijn aangrijpende verhaal. Dagelijks gaat Gandu naar het ziekenhuis voor een nierdialyse, waarbij alle afvalstoffen uit zijn lichaam worden gehaald. "Doe ik het niet, dan ben ik in acht dagen dood", is de keiharde realiteit.

Op zoek naar donor

Iets meer dan een jaar wacht hij nu op een geschikte nierdonor. Bijna was er iemand, maar die haakte op het laatste moment af. "Pijnlijk was dat", erkent hij. "Maar ik ben dan nog voetballer geweest en kan er op een bepaalde manier aandacht aan geven. Dat voordeel hebben anderen niet."

De behandelingen slurpen energie volgens Gandu, die moet blijven bewegen. Dus loopt hij iedere keer naar huis na een bezoekje aan het ziekenhuis. "Zo’n 5 kilometer. ’s Avonds lig ik dan wel de hele avond op de bank. Dan voelt het net alsof ik een marathon heb gelopen", verzekert hij.

Klein succesje

Zijn voetbalcarrière mag dan niet zijn geworden wat Gandu had gehoopt ("ook door mijn eigen gebrek aan discipline"), hij is nog altijd verzot op het spelletje. Hij wordt dan ook jeugdtrainer bij SV Houten, dat hem een kans gaf. "Ik kan zelf niet meer voetballen door dat ding hier (wijst op een soort van kastje op zijn lichaam). Ik mag geen contactsporten doen. Trainer worden kan wel. Ik ben gemotiveerd", aldus Bandu.

"Al doe ik het alleen maar voor Cedric", doelt hij op zijn onlangs overleden vriend Cedric Badjeck, die ook in de jeugd van FC Utrecht speelde. "Dat hij trots op me kan zijn, waar hij ook is."