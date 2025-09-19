Sparta-aanvoerder Bruno Martins Indi is pas net bij de club, maar speelt wel gelijk met de band om zijn arm. De ervaren verdediger maakte genoeg mee om ervaringen te delen, maar voelt zich ook een natuurlijk leider. Hij geeft veel aan jonge spelers, maar leert ook veel van ze." Soms is het moeilijker mensen te helpen, dan om ze te laten.”

Als één van de belangrijke leiders bij Sparta is hij binnen gehaald. In een eerder interview liet hij al weten dat het een getalenteerde, jonge, frisse groep is. De jonge jongens wat meegeven is zeker een doel van hem bij Sparta.

Anderen helpen

"Dat doe ik altijd op een natuurlijke manier, wat dicht bij mijzelf staat. Het begint sowieso bij zelf presteren en focussen op je taken en verantwoording. Als het water je niet tot ‘hier’ (een handgebaar boven zijn hoofd, red.) zit en je dus ‘over’ hebt. Dan overzie je situaties beter en kan je gericht kijken: hoe kan ik jongens gaan helpen?”

Martins Indi is een speler die veel nadenkt over hoe hij het type leider kan zijn binnen de groep. "Van nature maak ik best snel een connectie, vaak verbind ik dan ook op het emotionele vlak. Van daaruit zijn we dan beide meer benaderbaar, merk ik. Zo selecteer ik dan ook momenten om eventueel helemaal niets zeggen. In plaats van constant te willen praten.”

Maatwerk

Hij wil maatwerk geven voor een ieder persoonlijk. Een drukke taak in een spelersgroep van 24 man. Hij had dat verantwoordelijkheidsgevoel al van jongs af aan. "Tuurlijk als je jong bent, dan ben je wat meer met jezelf bezig. EN voel je de verantwoording van je eigen carrière en eventueel nog je thuissituatie. Daarom kan ik me nu verplaatsen en inleven in een jonge speler.”

De ervaring met zijn voormalige clubs leert: er zijn verschillende manieren zijn die leiden tot persoonlijke/team ontwikkeling. “In mijn eigen stijl probeer ik die ervaringen samen te brengen en toe te passen. Dat doe ik uiteraard niet alleen, maar samen met jongens die graag die verantwoording nemen en dat overbrengen."

Ervaring bij topclubs

Ervaring uit zijn eigen carrière dus, en dat zijn er nogal wat. Hij speelde op het hoogste niveau in Europa, was basisklant bij het WK van 2014 en groeide op binnen een topclub-organisatie. "Ik heb vroeg successen gekend, weet hoe je met die druk om moet gaan. Daar komt veel verantwoordelijkheid bij kijken." Maar hij maakte ook de donkere kant van het voetbal mee. Alles wil hij overbrengen.

En ook dat doet de eigenzinnige Martins Indi geheel op zijn eigen manier. Hij heeft een bijzondere opvatting over leiderschap: “Ik houd ervan om mensen te helpen en sta zelf ook open voor hulp. Eigenlijk is het ook een beetje egoïstisch als we mensen helpen", zegt hij. Dat klinkt heel krom, “want de dankbaarheid die we ervan weer krijgen voedt ons als persoon weer."

Het mooie is, vindt Martins Indi, hulp kent geen leeftijd. "Ik leer ook van die jonge jongens, hè. Als ik een gesprek met een jonge jongen voer, of hem wil helpen, helpt hij mij aan de achterkant ook. Ik trek weer lering uit dat moment", omschrijft hij.

Spelers helpen ontwikkelen

"Ik ga naar huis met de gedachte wat kan ik hier van leren? Misschien heb ik zijn gevoel niet eens meegenomen in mijn toenadering hoe ik hem wilde beantwoorden. Sterker nog, heb ik wel goed genoeg geluisterd?”, vraagt hij zich vaak af. “En dan nog de timing, dat vind ik het moeilijkste aspect. Inmiddels ben ik wel tot de conclusie gekomen dat sommige situaties zichzelf oplossen. Daar denk ik allemaal aan als ik in de spiegel kijk.”

En soms schuurt dat, het mensen willen helpen. Maar daar houdt Martins Indi juist van. “Tuurlijk, dat moet ook. Niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen staat altijd maar te wachten op een luisterend oor of feedback en steeds hetzelfde geluid. Daar probeer ik verschillende dingen uit. Dus soms zeg ik ook niks, dat hoort dan bij het proces om tot de juiste te komen waarbij een ieder zich kan ontwikkelen.”

De band is een eer

Martins Indi vindt het een eer dat hij aanvoerder is geworden. Waarmee hij zijn leiderschapskwaliteiten kan inzetten. Het is een eer dat de Club na onze gesprekken mij heeft benoemd tot hun eerste aanvoerder. We zitten qua visie ook op een lijn. Hij voelt veel vertrouwen van trainer Maurice Steijn, met wie hij nu al een goede band heeft.

“De trainer en ik denken hetzelfde over voetbal. We zijn een goede twee-eenheid, op basis van spelersgroep richting staf en staf richting spelersgroep. Dat hij mij de verantwoording geeft en dat ook toevertrouwd, is eervol. In de vorm van leiding geven hadden we recent een goed gesprek en kwam ik tot nieuwe inzichten die mij niet bekend waren.”

Martins Indi tekende voor twee jaar, met een optie tot nog een jaar. Hij kijkt er naar uit om stappen te zetten met de club. “Ik wil zorgen dat de club beter wordt, mijn steentje daarin bijdragen. En de club gelooft daar ook in. Inmiddels weten we dat succes niet alleen van één ding afhangt. Maar het vereiste om de juiste mensen op de juiste plaats te willen hebben vergroot de kans wel om succesvol te zijn”, vertelt hij.

“En daarbij hoort presteren, daarbij hoort een helpende hand, maar ook teleurstelling, samen opstaan en geloven in succes. Als ik na drie jaar reflecteer, wil ik kunnen zeggen kan ik: je hebt een stukje bijgedragen aan de groei van Sparta Rotterdam."