Bij Oranje onder 19 draait het normaal gesproken om talentontwikkeling, maar zaterdag verschoof de aandacht onverwacht van het veld naar de tribune. Terwijl Shane Kluivert zijn minuten maakte, verzamelde zich een steeds groter groepje kinderen langs de reclameborden. Niet om een goal te vieren, maar met één missie: een foto scoren met zijn vader. Alleen viel daarbij iets opvallends op.

Patrick Kluivert, goed voor 79 interlands en ooit een van de grootste spitsen die Oranje heeft voortgebracht, werd door de meeste kinderen niet eens bij naam herkend. In gesprek met Tubantia vertelde een jongen trots: "Ik heb een foto met de vader van Shane!", terwijl anderen driftig hun telefoons omhoog hielden. Voor deze nieuwe generatie is Shane de bekende Kluivert, en zijn vader vooral de man die naast hem staat.

De omgekeerde wereld langs de lijn

Op het veld werd 'gewoon' een EK-kwalificatiewedstrijd gespeeld, maar langs de lijn voltrok zich iets dat duidelijk maakte hoe snel het voetbal verandert. Waar oudere fans Patrick Kluivert nog altijd zien als een icoon uit de jaren '90 en vroege jaren '00, ziet de jeugd vooral Shane: de buitenspeler van FC Barcelona, die als kleine jongen al in de spotlights stond met onder meer zijn eigen kookboek. Patrick was voor hen geen legende, hij was 'de vader van'.

Na het laatste fluitsignaal werd dat beeld alleen maar sterker. Zodra de spelers richting kleedkamer liepen, verplaatste de aandacht zich direct naar de tribune, waar Patrick door een zwerm kinderen werd ingesloten. Telefoons gingen omhoog, kinderen riepen elkaar erbij, en iedereen wilde dezelfde foto. Niet omdat ze hem herkenden als oud-Oranje-spits, maar omdat hij verbonden was aan de speler die nu hun held is.

'Dit is mijn land'

Ondertussen bouwt Shane zelf gestaag verder aan zijn carrière. De 18-jarige aanvaller van Barça liet onlangs nog weten dat zijn toekomst op interlandniveau voor hem geen discussie is: "Dit is mijn land." Daarmee doelde hij nadrukkelijk op zijn keuze voor Oranje, ondanks dat hij al jaren in Spanje woont en ook voor dat land zou mogen uitkomen. Terwijl leeftijdsgenoten als Lamine Yamal en Pau Cubarsí al doorbraken in het eerste elftal van Barcelona, werkt Shane - op zijn eigen tempo - aan de weg omhoog.

Blessure voor Justin Kluivert bij Oranje

Terwijl Shane zijn plek verovert bij Oranje onder 19, krijgt zijn oudere broer Justin met tegenslag te maken. De middenvelder van Bournemouth haakte dit weekend geblesseerd af voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Voor bondscoach Ronald Koeman is het opnieuw een domper in een reeks uitvallers, want eerder verdwenen onder meer Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries al van de lijst.

Toch staat Oranje er ondanks de blessuregolf nog altijd goed voor. Met drie punten voorsprong op Polen en een veel beter doelsaldo ligt plaatsing voor het WK binnen handbereik. Tegen Litouwen is één punt voldoende en zelfs bij een misstap lijkt de kans klein dat het nog misgaat. Terwijl Justin dus noodgedwongen afhaakt, maakt een andere Kluivert zich juist op voor de toekomst. In Oldenzaal werd opnieuw duidelijk: de volgende generatie staat al klaar.