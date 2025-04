Opmerkelijke rol voor VAR en scheids Danny Makkelie tijdens omstreden penalty én rake herkansing in bekerfinale

In de eerste helft van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles was er weinig spektakel, maar daar kwam enkele minuten na rust plots verandering in. Daarbij was er een hoofdrol weggelegd voor scheidsrechter Danny Makkelie, Troy Parrott en oud-AZ'er Joris Kramer. Vooral Parrott zal opgelucht ademhalen.

In de vijftigste minuut ontstond er ineens een heel hectische situatie. Eagles-verdediger Joris Kramer raakte zéér ongelukkig het bovenlichaam van AZ-aanvaller Ernest Poku. Makkelie liet in eerste instantie doorspelen, maar daar stak VAR Rob Dieperink een stokje voor. Na het zien van de beelden besloot de arbiter tóch een penalty toe te kennen.

Gemiste penalty

Parrott, die in de halve finale tegen Heracles in de strafschoppenreeks nog miste, eiste de bal met veel zelfvertrouwen op. De Ierse topscorer van AZ schoot de penalty echter zéér belabberd in en zag Kowet-goalie Jari de Busser zijn strafschop stoppen. Daarmee leek Go Ahead Eagles opgelucht adem te kunnen halen, maar opnieuw stak de VAR daar een stokje voor.

De strafshop moest opnieuw genomen worden, doordat Mathis Suray te vroeg inliep. Dat meldde Makkelie bij zijn on-field annoucement, wat opvallend genoeg niet te horen was in het stadion, maar alleen voor de mensen thuis. Het is een week vol uitersten voor Eagles-aanvaller Suray, die tegen NAC Breda nog een rode kaart kreeg en daardoor de bekerfinale zou missen. De VAR was echter goedgezind en draaide die beslissing terug.

Herkansing wél raak

Parrott toonde vervolgens wéér zelfvertrouwen te hebben, want de aanvalsleider greep weer de bal om de herkansing tegen de touwen te jassen. De Ier koos ervoor om de bal weer in dezelfde hoek te plaatsen, maar ditmaal stuurde hij Eagles-goalie De Busser wél de andere hoek in: 1-0. Het AZ-deel, zo'n achttiendduizend supporters, zorgden voor een ware explosie van geluid.

Winst levert Europees voetbal op

Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.