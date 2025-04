Ruud van Nistelrooij ziet clublegende Jamie Vardy vertrekken na 'indrukwekkend gesprek'

Jamie Vardy is met een verrassend bericht gekomen. De cultheld van het Engelse voetbal en de publiekslieveling van Leicester City gaat Leicester City na dertien jaar trouwe dienst verlaten. Of de 38-jarige spits gaat stoppen of nog een keer van club verkast, is niet bekend. Maar hij heeft wel een enorme indruk achtergelaten op Ruud van Nistelrooij.

De Nederlandse trainer van de inmiddels gedegradeerde club sprak uitgebreid met Vardy over zijn beslissing om niet met Leicester City in het Championship te gaan spelen volgend seizoen. Het was logischerwijs ook de eerste vraag die Van Nistelrooij donderdag kreeg op de wekelijkse persconferentie in aanloop naar het duel met Wolverhampton Wanderers. "Ik moet zeggen dat ik al veel gesprekken gevoerd heb in mijn leven, binnen en buiten het voetbal", was de eerste reactie van de voormalig PSV-spits. "Maar dit gesprek was speciaal."

'Indrukwekkend'

Nadat Vardy zijn keuze had gemaakt en vertelde aan Van Nistelrooij, ging het daarna drie kwartier lang over van alles en nog wat. "Het was een heel mooi gesprek. Van persoon tot persoon en van oud-spits tot oud-spits. Het was indrukwekkend, net als zijn carrière. Zijn liefde voor de club komt door in elk woord dat hij sprak." Door te zeggen dat hij als oud-spits met een andere oud-spits sprak, geeft Van Nistelrooij wellicht de toekomst van de 38-jarige Vardy alsnog weg. Hij zou daarmee dan stoppen, maar dat is niet bevestigd.

'Hij was er door dik en dun'

"De dertien jaar dat hij hier speelde, beleefde hij veel ups en downs. Zijn loyaliteit en verantwoordelijkheid voor Leicester City steken er echt bovenuit. Hij was er door dik en dun. Hij leverde altijd de typische Jamie Vardy-manier van spelen. Agressief en snel. Ik heb veel van hem geleerd en heb hem ook als persoon mogen leren kennen. Natuurlijk hadden we meer gesprekken omdat hij ook aanvoerder was. Hij had veel goede ideeën en steun in dit moeilijke seizoen."

Afscheidstour

Volgens Van Nistelrooij is er wel wat veranderd nu Vardy zijn vertrek heeft aangekondigd. "We zouden deze duels eigenlijk gebruiken om ons klaar te stomen voor volgend seizoen, maar nu is het ook de afscheidstour van Jamie. Dat zorgt voor extra motivatie bij zijn teamgenoten om extra goed te spelen voor hun aanvoerder en hem eer te betonen voor alles wat hij betekend heeft."

