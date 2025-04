Engelse media richten pijlen op Ruud van Nistelrooij na 'gedoemde' degradatie: 'Gegokt en verloren'

Leicester City verloor zondagavond thuis van Liverpool en daarmee viel het doek voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij. Winst was nodig om nog te hopen op lijfsbehoud, maar nu staat vast dat er volgend seizoen weer in het Championship gespeeld gaat worden. De Engelse media zijn meedogenloos over Van Nistelrooij en de club.

Leicester hield Liverpool lang op 0-0, maar een halve volley van de eerder uitgefloten Trent Alexander-Arnold was genoeg voor een overwinning van The Reds: 0-1.

Doek valt voor Ruud van Nistelrooij in Premier League, Arne Slot doet landgenoot met Liverpool pijn Ruud van Nistelrooij is zondagavond met Leicester City officieel gedegradeerd uit de Premier League. In eigen huis werd er met 0-1 verloren van Liverpool en alleen een driepunter tegen koploper was genoeg geweest om de laatste strohalm van lijfsbehoud vast te klampen.

'Gedoemd'

Volgens The Telegraph was 'Leicester City al maanden gedoemd om te degraderen'. Zij zijn ook hard voor de keuze voor Van Nistelrooij na het ontslag van Steve Cooper al eerder in het seizoen. 'Er is een gok genomen met een manager die niet is getest. Die gok heeft gefaald.'

Verder wordt er gesproken over het contract van de Nederlandse trainer bij The Foxes. Van Nistelrooij tekende tot de zomer van 2027, maar het is nog maar de vraag of de oud-speler van PSV, Manchester United en Real Madrid aanblijft in Engeland. Er zou een degradatieclausule in het contract van de trainer staan

Betraande zoon van voormalig PSV-trainer tekent eerste profcontract bij de club: 'Trots op jou' Liam van Nistelrooij (17) heeft een contract getekend bij PSV. En mocht je nu je afvragen: Van Nistelrooij, goh, zou het de zoon zijn van...? Inderdaad: Liam is de zoon van voormalig PSV-speler en hoofdcoach Ruud van Nistelrooij. Ook Liam is spits.

Bedroevende statistieken

The Sun benoemt het seizoen van Leicester met alleszeggende statistieken. Zo lukte het The Foxes twaalf uur(!) lang niet om thuis te scoren en is het de eerste Engelse profclub ooit die negen thuiswedstrijden op rij verloor zonder zelf een doelpunt te maken.

Van Nistelrooij verloor bijna 80 proent van zijn wedstrijden als trainer van Leicester en won maar tweemaal. The Sun noemt het dan ook 'een kostbare beslissing om Cooper te ontslaan en Van Nistelrooij aan te stellen. Onder zijn leiding viel Leicester naar beneden op de ranglijst. Van de laatste negentien wedstrijden werd er maar één gewonnen, terwijl Cooper al ontslagen werd na vijf duels zonder winst.'

Fans sparen Van Nistelrooij

Voorafgaand en tijdens de wedstrijd tegen Liverpool lieten de supporters van Leicester hun onvrede blijken over de huidige situatie van de club. Eerst vloog er een vliegtuig langs met een spandoek en later werden ook enkele spandoeken in het stadion opgehangen. Die waren vooral gericht op het bestuur van Leicester en niet op het functioneren van Van Nistelrooij.

Gespaarde Ruud van Nistelrooij ziet bijzondere boodschap van boze fans overvliegen tegen Liverpool Met de aanstaande degradatie in zicht zijn de fans van Leicester City er klaar mee. Zij zijn niet te spreken over de bestuurlijke situatie bij de club van Ruud van Nistelrooij en lieten dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool ook blijken op bijzondere wijze.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.