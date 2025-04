Keiharde woorden van clubicoon na pijnlijke degradatie Leicester City: 'Een complete schande'

Clubicoon Jamie Vardy heeft in een uitgebreide reactie op zijn sociale media sorry gezegd tegen de fans van Leicester City na de degradatie van de club uit de Premier League. Hij bood zijn excuses aan bij de fans, met wie hij in 2015/16 nog landskampioen werd op het hoogste niveau.

Het onvermijdelijke gebeurde zondag: Leicester City degradeert met de Nederlandse trainer Ruud van Nistelrooij aan het roer uit de Premier League. Na een thuisnederlaag tegen Liverpool (0-1) keert de club volgend seizoen terug naar het Championship. De Engelse aanvaller bood via social media zijn excuses aan bij de Leicester-fans, die de degradatie naar het Championship moeten slikken.

'Een complete schande'

“Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Er zijn geen woorden voor mijn woede en verdriet over hoe dit seizoen is verlopen. Er zijn geen excuses. Als spelers en als club hebben we gefaald. Daar is geen ontkomen aan en ik weiger elke suggestie in die richting te accepteren”, begon Vardy. “We zijn al zo lang bij deze club en hebben zoveel hoogtepunten en successen meegemaakt. Dit seizoen was ronduit miserabel en, voor mij persoonlijk, een complete schande. Het doet pijn en ik weet dat jullie dat ook voelen”, vervolgde hij.

'Het spijt me'

“Aan de fans: het spijt me. Het spijt me dat we niet goed genoeg gepresteerd hebben en het spijt me dat we het seizoen 2025 zo klote afsluiten”, besloot de spits. Bij de komst van ex-topspits Van Nistelrooij ging het nog redelijk met Vardy, die een record van de Nederlander uit de boeken schoot. Maar daarna ging het bergafwaarts. Sterker nog: heel Leicester City kwam in de afgelopen negen thuisduels niet tot scoren. Een negatief Premier League-record.

Contract

Het contract van de 38-jarige Vardy loopt aan het einde van het seizoen af. Het is nog onduidelijk of dat verlengd wordt en of hij zijn voetbalcarrière voortzet. Als hij doorgaat, begint hij aan zijn veertiende seizoen bij The Foxes.

