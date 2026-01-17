Voor doelman Mark Flekken duurde Hoffenheim tegen Bayer Leverkusen een uurtje. Bij een nadelige stand van 1-0 raakte de tienvoudig Oranje-international geblesseerd. De trainer van de Duitse club zegt: "Het ziet er niet goed uit."

Wouter Burger bezorgde de Duitse nummer 3 Hoffenheim een overwinning op Bayer Leverkusen: 1-0. De oud-Feyenoorder schoot in de negende minuut raak uit een vrije trap vanaf de zijkant van het veld. Het betekende zijn vierde Bundesliga-doelpunt van het seizoen.

Blessure Mark Flekken

Nadat Engelsman Jarell Quansah een bal terugspeelde naar Flekken wilde de keeper de bal een loei geven. Daarbij kwam Flekken, die in 2022 debuteerde voor Oranje en op 10 caps staat, ongelukkig terecht. Nadat hij kort daarna wer een bal toegespeeld kreeg, besloot hij het ding buiten de lijnen te werken. Daarna was het duidelijk dat hij een behandeling nodig had.

Trainer Kasper Hjulmand wisselde Flekken voor Janis Blaswich en kondigde na afloop op de persconferentie aan dat zondag onderzoek wordt gedaan naar de aard van de blessure. Hij voegde toe dat het er in eerste instantie niet goed uitziet. Da's zorgwekkend voor Flekken, Bayer Leverkusen en ook Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Laatstgenoemde zal in zijn hoofd bezig zijn met het leggen van de puzzle welke spelers hij oproept voor het WK voetbal 2026.

Situatie in de Bundesliga

Borussia Dortmund heeft het thuisduel met hekkensluiter FC St. Pauli ternauwernood in een overwinning omgezet. De belangrijkste concurrent van koploper Bayern München gaf een 2-0-voorsprong weg, maar won alsnog door een benutte strafschop van Emre Can in de blessuretijd: 3-2.

Zo voorkwam de nummer 2 van de Bundesliga het derde puntenverlies in de laatste vijf wedstrijden. De achterstand op Bayern is in ieder geval voor even teruggebracht tot 8 punten, maar de regerend kampioen komt zaterdagavond nog in actie tegen RB Leipzig.

Dortmund

Middenvelder Julian Brandt bracht Dortmund vlak voor rust op voorsprong na een lage voorzet van Karim Adeyemi. De aanvaller verdubbelde zelf in de 54e minuut de marge door de bal in het lege doel te schieten na een breedtepass van Fabio Silva.

Via twee spelhervattingen kwam St. Pauli terug in de wedstrijd. James Sands scoorde uit een hoekschop, Ricky-Jade Jones werkte knap binnen met een volley na een vrije trap. Net als in november in het uitduel met Bayern, ging het in de blessuretijd toch nog mis voor de hekkensluiter uit Hamburg.

