Burnley heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen degradatie. De ploeg van manager Scott Parker won zondagmiddag in extremis met 2-3 op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, dankzij een hoofdrol voor het Nederlandse duo Quilindschy Hartman en Zian Flemming.

De twee waren allebei goud waard voor de Clarets. Hartman leverde twee assists af, Flemming maakte beide doelpunten op aangeven van zijn landgenoot. Al na een kwartier lag de bal voor het eerst in het net: Hartman lepelde de bal met gevoel over de defensie van Wolves heen, waarna Flemming hem in één keer op de pantoffel nam en raak volleerde, een treffer die deed denken aan Daley Blind op Robin van Persie tijdens het WK 2014.

Tien minuten later herhaalden de twee het kunstje. Josh Cullen stuurde Hartman de diepte in, de oud-Feyenoorder legde strak voor, en opnieuw was het Flemming die koel afrondde: 0-2. Daarmee schreef Hartman geschiedenis: hij is de eerste Burnley-speler ooit met assists in drie Premier League-uitduels op rij.

Burnley ontsnapt in blessuretijd

Toch ging het nog bijna mis. Vlak voor rust kwam Wolves terug via een benutte strafschop van oud-FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen, die zelf de overtreding versierde. Even later kopte Marshall Munetsi de 2-2 binnen, waardoor Burnley de kleedkamer in ging met gemengde gevoelens.

In een rommelige tweede helft leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, tot Burnley diep in blessuretijd nog één keer uithaalde. Invaller Hannibal Mejbri bediende Lyle Foster met een scherpe steekpass, en de Zuid-Afrikaan schoof beheerst de winnende 2-3 binnen.

Hartman weer helemaal terug na blessureleed

Vooral voor Hartman is de opleving extra bijzonder. De linksback miste eerder dit jaar maanden door een zware knieblessure, maar lijkt helemaal terug op zijn oude niveau. Bij Burnley is hij inmiddels uitgegroeid tot vaste waarde en motor aan de linkerkant, met zijn loopvermogen en tomeloze energie als handelsmerk.

Ook bij het Nederlands elftal is de oud-Feyenoorder weer volledig in beeld. Hartman keerde deze maand na zijn blessureleed terug in de selectie van Oranje en maakte indruk. Zijn prestaties bij Burnley – en de klik met landgenoot Flemming – onderstrepen dat de 22-jarige verdediger zijn topvorm precies op tijd heeft hervonden.

Cruciale zege in strijd tegen degradatie

Dankzij de zege stijgt Burnley naar de zestiende plek in de Premier League en neemt het wat lucht in de degradatiestrijd. Wolverhampton blijft hekkensluiter. Voor Parker en zijn ploeg is het een cruciale overwinning, met opnieuw een hoofdrol voor het Oranje-duo dat in Engeland goud waard blijkt.

