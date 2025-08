Na een bewogen avontuur op persoonlijk vlak bij Brentford koos Mark Flekken afgelopen zomer bewust voor een nieuw hoofdstuk in de Bundesliga. Dicht bij zijn geboortestreek, met zijn familie binnen handbereik en een Nederlandse coach aan het roer bij Bayer Leverkusen, voelt de Limburgse doelman zich helemaal op zijn plaats. "De kinderen genieten er enorm van", stelt Flekken.

Na twee seizoenen in de Premier League is Flekken blij om terug te keren op 'bekende' grond. "Bij Brentford ging het niet per se bergopwaarts, dus daarom heb ik de keuze gemaakt om terug naar Duitsland te gaan", stelt de Oranje-international tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Ik voel me hier op mijn plek en het gaat goed. Alleen, het moet nog wel beter gaan lopen."

Relatief onbekende doelman

Flekken was jarenlang een relatief onbekende doelman in Nederland. Hij begon in de jeugd van Roda JC, maar vertrok op zijn zestiende naar Alemannia Aachen. Daarna kwam hij via Greuther Fürth, MSV Duisburg en Freiburg steeds meer in beeld in Nederland. Op 26 maart 2022 werd hij écht bekend bij het grote publiek, toen Louis van Gaal hem liet debuteren in het Nederlands elftal. Vervolgens speelde hij bijna tachtig wedstrijden in de Premier League, voordat hij naar Bayer Leverkusen vertrok.

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat het met het zelfvertrouwen van de momenteel 32-jarige doelman wel goed zit. In de eerste wedstrijden voor Leverkusen springen zijn voetballende kwaliteiten er ook meteen uit. "Zo voel ik mezelf ook, dus dan is het goed dat het ernaar buiten toe ook zo uitziet", zegt Flekken lachend.

Werken met Erik ten Hag

In Duitsland begint voor hem een nieuw hoofdstuk onder de vleugels van Erik ten Hag. "De eerste weken bevallen goed, maar tegelijkertijd is het ook moeilijk, omdat zich veel veranderd heeft binnen het team. En met een nieuwe trainer die weer een beetje anders wil spelen dan Xabi Alonso daarvoor. Dat is wennen, maar dat is ook logisch."

Wat het voor Flekken extra bijzonder maakt, is dat de nieuwe trainer een landgenoot is. "Dat is leuk en gaat goed. Ik heb hem al een hele tijd geleden leren kennen en ben hem ook wel een paar keer tegengekomen, maar de wegen zijn nu eindelijk samengekomen", vervolgt Flekken. "Het is ook leuk om voor het eerst een coach te hebben die Nederlands spreekt op clubniveau. Het is allemaal nieuw en we moeten elkaar nu goed leren kennen."

Primeur voor Flekken

Tegen Fortuna Sittard speelde Flekken zijn eerste clubwedstrijd ooit op Nederlandse bodem. Een primeur, en dat op maar dertig minuten van zijn ouderlijk huis in Bocholtz. "Ik heb nog nooit in een Nederlands stadion gespeeld, buiten de nationale ploeg. Dat is echt waar", lacht Flekken.

"Mooi dat het in Limburg is. Het is gewoon fijn dat je dicht bij familie bent, maar voor de rest is het precies hetzelfde als in Duitsland ook. Alleen nu zaten er wel elf familieden, inclusief mijn kinderen op de tribune. En volgens mij waren er nog heel veel mensen waar ik niet van wist dat ze op de tribune zaten. Dat is altijd mooi meegenomen als die mensen dan lekker dichtbij een wedstrijd van mij kunnen komen kijken", licht de goalie toe.

Keuze voor zijn familie

Voor Flekken was de terugkeer naar Duitsland niet alleen een sportieve keuze, want op persoonlijk vlak waren het ook twee bewogen jaren in Engeland. Eerder sprak de Nederlander ook al over 'een droomtransfer op privévlak'. "Het is natuurlijk veel makkelijker om even naar ‘huis’ te gaan en om af te spreken met familie. Er is simpelweg meer flexibiliteit zonder dat we elke keer een hele reis moeten organiseren."

Flekken is al jarenlang samen met zijn vrouw Dannee, met wie hij in de zomer van 2018 in het huwelijksbootje stapte. Samen hebben ze twee dochters, Noé en Liva. Ook het gezin Flekken voelt zich helemaal thuis in de nieuwe situatie. "Ze genieten er enorm van, ook bij hun opa’s en oma’s, vrienden en familie. We genieten nu van beide kanten van de medaille, dat is fijn."