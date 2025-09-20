Matthijs de Ligt heeft Chelsea verslagen met Manchester United. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor Chelsea in de Premier League. De formatie van trainer Rúben Amorim won het duel in Manchester met 2-1.

Manchester United, dat pas zijn tweede zege in vijf wedstrijden boekte, klom naar de negende plaats. Chelsea is de nummer 6 van de ranglijst. De Ligt stond in de basis bij de thuisploeg. Joshua Zirkzee (United) en Jorrel Hato (Chelsea) bleven op de bank.

Rode kaart

United werd in de openingsfase van het duel geholpen door een rode kaart voor Chelsea-keeper Robert Sánchez. Hij moest al na vijf minuten het veld verlaten en naar de kleedkamer. Tien minuten later tikte Bruno Fernandes de openingstreffer van United van dichtbij binnen. Casemiro tekende in de 37e minuut voor de 2-0 met een kopbal, maar kreeg daarna in de blessuretijd zijn tweede gele kaart. Trevoh Chalobah maakte het tien minuten voor tijd nog even spannend door de 2-1 te maken, maar verder kwam Chelsea niet.

'Dat voel ik'

Door de zege van de ploeg uit Manchester kan trainer Amorim even rustig adem halen. De Portugees is de opvolger van Erik ten Hag, sinds het ontslag van de Nederlandse trainer bij de Engelse grootmacht. Toch moet Amorim zich nog altijd bewijzen. Sinds hij aan het roer staat bij de club, zijn de resultaten nog niet zoals gewenst. Vorige week ging de ploeg met 3-0 ten onder tegen stadsrivaal Manchester City.

In aanloop naar het duel vergeleek Amorim zijn positie met die van Manchester City-trainer Pep Guardiola. "Die kerel wint constant. Hij kan zich ontspannen als hij niet meer wint. Ik moet mezelf hier elke dag bewijzen en dat voel ik", aldus Guardiola. De winst tegen Chelsea zal dan ook ongetwijfeld een flinke opluchting zijn voor de Portugees.

