Dat Ryan Gravenberch de Premier League zou winnen en verkozen zou worden tot Talent van het Jaar, had zijn vader vroeger allerminst verwacht. In gesprek met Helden Magazine vertelt hij een grappige anekdote uit de kindertijd van de voetballer, die tijdens een wedstrijd om een wel heel bijzondere reden van het veld stapte.

In mei van dit jaar opende Gravenberch een Cruyff Court in Liverpool. De 23-jarige middenvelder van Liverpool maakte in diezelfde maand samen met zijn vriendin Cindy Peroti bekend dat de twee in blijde verwachting zijn. Volgens zijn vader was de voetballer vroeger zelf een "apart" kind, zo vertelt hij in gesprek met Helden Magazine.

'Kon hem niet zoveel schelen'

De Oranje-international groeide op in Amsterdam, samen met zijn ouders Ryan senior en Aretha en zijn oudere broers Danzell en Elgin. Terwijl zijn broers gedreven waren om te voetballen, was de latere Liverpool-speler soms nauwelijks in beweging te krijgen.

Op achtjarige leeftijd werd Gravenberch toegelaten tot de jeugdopleiding van Ajax, dat zijn talent bij amateurclub Zeeburgia al vroeg had opgemerkt. Waar het voor veel jonge jongens een droom is om door een profclub gescout te worden, vond Gravenberch het maar weinig bijzonder. "Hij had hetzelfde gevoel als daarvoor bij Zeeburgia: het kon hem eigenlijk niet zoveel schelen," vertelt zijn vader.

Vieze broek

"Pas toen hij een jaar of veertien was, dachten wij voor het eerst: het zou misschien nog weleens wat kunnen worden met hem. Maar we hadden nooit verwacht dat Ryan het zó ver zou schoppen,” gaat Ryan senior verder. Hij had daar dan ook zo zijn redenen voor, blijkt uit enkele hilarische anekdotes uit de jeugd van de profvoetballer.

Zo stond de jonge Gravenberch ooit in het stralend wit tenue van Zeeburgia in het muurtje, toen de bal rakelings langs hem kwam en zijn broek vies werd. Daarop vroeg hij meteen om een wissel. "Waarom wil je eruit?", had zijn vader gevraagd, waarop het antwoord was: "Mijn broek is vies, ik kan zo toch niet doorspelen?"

'Wat ben je nou allemaal aan het doen?'

Maar dat was niet de enige keer dat Gravenberch om een opmerkelijke reden een wissel aanvroeg. "En toen Elgin een keer met een bakje friet langs de kant stond te kijken, wilde Ryan het veld af, want hij wilde ook een patatje", gaat Ryan senior verder. "In zijn hoofd was Ryan met heel andere dingen bezig dan met voetballen. Ik dacht geregeld: jongen, wat ben je nou allemaal aan het doen?"