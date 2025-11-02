De frustratie droop er zaterdagavond vanaf bij Tottenham Hotspur. Na de 0-1-nederlaag tegen Chelsea liep aanvoerder Micky van de Ven woedend van het veld. De Nederlander weigerde de hand van zijn trainer Thomas Frank en bedankte ook het publiek niet, wat leidde tot woedende reacties online.

Chelsea kwam beduidend scherper voor de dag en pakte tien minuten voor rust de leiding, al kreeg het daarbij wel hulp van de Oranje-internationals Xavi Simons en Van de Ven. De verdediger speelde Simons op een onhandige positie aan, waarop de middenvelder antwoordde met een veel te slappe terugspeelpass op Van de Ven.

Moisés Caicedo reageerde alert en snoepte de bal af van het Nederlandse duo. De Ecuadoriaan legde breed op João Pedro, die koel bleef en met de binnenkant van zijn voet raak schoot achter de kansloze Guglielmo Vicario: 0-1. Verder dan die ene treffer kwam Chelsea niet, al kreeg het via Pedro en Enzo Fernández nog mogelijkheden om de score uit te breiden. Toch was het voldoende om Spurs een flinkte tik uit te delen, die na afloop goed zichtbaar was.

Van de Ven negeert trainer na fluitsignaal

Na het laatste fluitsignaal liep de spanning bij Tottenham hoog op. Van de Ven en ploeggenoot Djed Spence negeerden trainer Frank volledig toen die hen op het veld wilde aanspreken. Beiden liepen zonder iets te zeggen richting de spelerstunnel, terwijl de verbaasde coach achterbleef. De opmerkelijke beelden van het incident gingen al snel viral op sociale media.

Ook bij de BBC werd het voorval besproken. Premier League-topscorer aller tijden Alan Shearer zag er niet veel achter. "We weten van Frank dat hij altijd iedereen op het veld wil bedanken, maar die spelers wilden gewoon naar binnen", zei hij. "Ze hebben zo slecht gespeeld, die willen zo snel mogelijk naar binnen en in de kleedkamer verder praten. Ik zou hier niet zoveel achter zoeken."

WOW. 😮 Djed Spence and Micky van de Ven both walk straight past Thomas Frank at the full time whistle following our defeat to Chelsea… pic.twitter.com/ZeSt4SmaeZ — Spurs Army (@SpursArmyTweets) November 1, 2025

'Hij wil gewoon winnen'

Op de persconferentie probeerde Frank het incident te relativeren. "Ik denk dat dit een van onze kleinere problemen is", zei de Deen nuchter. "We hebben met Micky en Djed spelers die alles doen wat ze kunnen. Ze presteren goed dit seizoen en iedereen is gefrustreerd. Dat is logisch na zo’n wedstrijd."

Frank benadrukte dat er van een conflict geen sprake is. "Micky is een echte professional. Hij wil winnen, net als iedereen hier. Na een nederlaag kan de emotie soms even overheersen, maar dat is prima. Liever spelers met vuur dan spelers die het niets kan schelen."

Druk op Tottenham neemt verder toe

Voor Simons werd het duel met Chelsea er een om snel te vergeten. De Nederlander begon op de bank, viel vroeg in door een blessure bij Bergvall, maar werd later zelf weer gewisseld. Zijn slappe terugspeelpass leidde bovendien tot het enige doelpunt van de wedstrijd. In Engeland sprak men van 'een ultieme nachtmerrie' voor de topaankoop, maar trainer Frank nam het voor hem op: "Hij speelde woensdag nog in de beker en mist wat frisheid. Xavi moet wennen aan een nieuwe club en competitie. Het is wat het is."

De druk op Tottenham Hotspur neemt zodoende verder toe. De ploeg van Frank wist dit seizoen pas één van de vijf thuisduels te winnen en kwam tegen Chelsea niet verder dan één schot op doel. Door de nederlaag zakte Spurs naar de vierde plaats in de Premier League, met inmiddels acht punten achterstand op koploper Arsenal, terwijl ook Liverpool en Manchester City verder uitlopen. Dinsdag krijgt Tottenham in de Champions League de kans op eerherstel, wanneer het in eigen stadion aantreedt tegen FC Kopenhagen.

