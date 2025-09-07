Het Nederlands elftal speelt zondagavond (let op: al om 18.00 uur) tegen Litouwen in de vierde wedstrijd voor de WK-kwalificatie. Oranje verspeelde volstrekt onnodig punten tegen Polen en Ronald Koeman verwacht een soortzelfde wedstrijd, gaf hij aan op de persconferentie. "Dus we zullen moeten laten zien dat we dingen beter kunnen."

Of het daadwerkelijk een soortzelfde wedstrijd gaat worden, is niet te hopen voor Oranje. Het strijdplan van Litouwen mag dan hetzelfde zijn, maar Oranje zal daar toch echt makkelijker mee moeten omgaan. Tegen Polen was het al ontluisterend dat het maar 1-1 werd tegen de nummer 37 van de wereld, nu ontmoet Oranje voor het eerst in tijden de nummer 143 van de wereld.

Volle bak

Koeman verlangt in ieder geval precies hetzelfde van zijn team als wat hij elke wedstrijd, of het nou Spanje, Polen of Litouwen is, verwacht: " Het zijn gewoon wedstrijden waarin je van het begin tot het einde volle bak moet spelen en goed moet zijn."

Over een eventuele monsterscore, zoals tegen Malta, wilde hij niet spreken 'uit respect praat je niet over het aantal doelpunten', gaf hij aan. "Een vroege goal is prettig, maar we moeten eerst gewoon winnen", vond hij. Een logische, nederige uitspraak gezien het slippertje tegen Polen.

Voetbaldwerg Litouwen

Want er mag best aangenomen worden dat het tegen Polen een slippertje was. Natuurlijk zal Koeman achter de schermen verwachten dat Oranje erop en erover gaat tegen Litouwen, zoals ze dat ook tegen Malta deden. Tegen de eerste voetbaldwerg uit de poule bleef Oranje maar gaan zonder enige moeite.

Hij vindt dat Nederland het aan zijn stand verplicht is eerste te worden in de groep, maar Nederland is het net zo goed aan zijn stand verplicht gewoon enorm uit te halen tegen Litouwen. Al is het alleen maar om de zure nasmaak weg te werken van afgelopen donderdag. Dan gaat ook weer iedereen lekker naar de club toe. Nog een moeizaam duel, blijft toch hangen richting de volgende interlandperiode.

Dat mag niet meer gebeuren

Aan alles gelegen dus om morgen sterk te starten en gauw korte metten te maken met Litouwen, dat afgelopen week brutaal gelijkspeelde tegen Malta. Als iedereen het karakter van Koeman overneemt en slecht tegen zijn verlies kan, dan moet dat wel goed komen. Koeman had gelijk dat het spel tegen Polen niet slecht was, maar wel te traag. Dat mag Oranje niet meer overkomen.