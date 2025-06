Oranje komt bij Malta zoon van uitgesproken Engelse analist Jamie Carragher tegen: ‘Hij heeft geen keuze!’

Het Nederlands elftal zal in eerste instantie niet hebben verwacht een bekende naam tegen te komen bij Malta, maar niets is minder waar. James Carragher is sinds maart van dit jaar international van het eiland in de Middellandse Zee.

En dat is de zoon van Liverpool-legende en uitgesproken analist Jamie Carragher. De inmiddels 47-jarige Carragher speelde liefst 737 wedstrijden voor The Reds en won onder andere de Champions League met de club in 2004/2005. Ook speelde hij 38 interlands voor het Engelse elftal.

In die periode kreeg hij een zoon, James (inmiddels 22). Hij speelde ook in de jeugdopleiding van Liverpool, maar bleek iets minder talentvol dan zijn vader. Op jonge leeftijd verkaste hij naar Wigan Athletic, waar hij sinds dit seizoen voor het eerst op basisplekken kon rekenen. Maar hoe komt de in Liverpool geboren verdediger aan een paspoort van Malta?

Paspoort van Malta

De opa van Jamie Carragher is Paul Vassallo, een echte Maltezer. De Liverpool-legende en zijn zoon kregen een staatsburgerschap van de Maltese overheid. Om die reden kan de Wigan-verdediger nu voor dat land uitkomen. Malta wist afgelopen weekend nog met 0-0 gelijk te spelen tegen Litouwen in de WK-kwalificatiepoule van Oranje.

Papa Carragher is vaak bij de wedstrijden van zijn zoon aanwezig. Of de 22-jarige James daar blij mee is? "Hij heeft geen keuze!", lachte de analist bij zijn vertrouwde programma UCL Today van CBS Sports. "Team Carragher is op mars naar Malta en vervolgens door heel Europa!"

Verschil in kwaliteit

Ondanks de komst van Carragher hoeft het Nederlands elftal op papier weinig te vrezen van Malta. De gehele selectie is nog geen tien miljoen euro waard volgens Transfermarkt.nl; bij Oranje zijn er achttien spelers evenveel of meer waard. De totale waarde van de Oranje-selectie wordt geschat op 687,50 miljoen.

Desondanks is bondscoach Emilio De Leo van plan om keihard te 'strijden' tegen Oranje, die alvast aangeeft dat de mentaliteit van Malta niet verandert door de tegenstander. Hij zei tegen The Times of Malta: "Nederland is een zeer sterk team met veel talent. We weten waar we aan toe zijn. Dit wordt een echte test. Maar we zijn hier niet alleen om te kijken; we zijn hier om te strijden."

