Het Nederlands elftal is met een mannetje minder afgereisd naar Polen voor het cruciale WK-kwalificatieduel in Warschau van vrijdagavond. Quilindschy Hartman, die bij Burnley in een lekkere flow zat, heeft zich op het allerlaatste moment moeten afmelden.

De voormalig back van Feyenoord was in Zeist en trainde mee, maar is dusdanig ziek geworden dat meespelen tegen Polen kansloos is. Hij heeft volgens de KNVB het trainingskamp verlaten en lijkt dus ook het duel met Litouwen maandagavond te kunnen vergeten. Door zijn afwezigheid telt de selectie van bondscoach Ronald Koeman nu nog 24 spelers.

Speler minder

Eerder deze week haakte spits Wout Weghorst van Ajax ook licht geblesseerd af. Voor hem werd Emmanuel Emegha als vervanger opgeroepen. Voor de zieke Hartman komt er geen vervanger. Qua linksbacks zit Koeman dun in de bezetting, al kan Micky van de Ven daar uitstekend uit de voeten en is de verdediger van Tottenham Hotspur ook in goede vorm. Nathan Aké van Manchester City heeft ook weleens op die positie gespeeld.

Programma Oranje

Koeman werkte donderdag in Zeist aan het einde van de ochtend met zijn selectie de laatste training af voor het duel met Polen. Oranje vliegt laat in de middag naar Warschau, waar de bondscoach en verdediger Jurriën Timber om 20.00 uur een persconferentie geven in stadion PGE Narodowy. Het Nederlands elftal speelde daar in september 2022 voor het laatst, in de Nations League, en won met 2-0.

Vijf interlands

Hartman maakte afgelopen maand zijn rentree in de selectie van het Nederlands elftal. De voormalige verdediger van Feyenoord viel in tegen Malta en speelde zo zijn vijfde interland, zijn eerste sinds eind 2023. Hartman was recent nog van grote waarde voor zijn club Burnley in de Premier League. Hij bediende landgenoot Zian Flemming bij twee goals tegen Wolverhampton Wanderers.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.