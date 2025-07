De Oranje Leeuwinnen hebben een bewogen en vooral tegenvallend EK achter de rug. De hoop op succes sloeg al vroeg om in teleurstelling na een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland. Uiteindelijk zorgde de 5-2 verliespartij tegen Frankrijk ervoor dat het EK definitief voorbij was voor de Nederlandse ploeg. Sherida Spitse en Jackie Groenen nemen geen blad voor de mond als het gaat over het falen van het team. "Het is niet goed genoeg op dit moment."

Spitse probeert de harde kritiek enigszins te nuanceren. "Nou, mislukt, mislukt", zegt de aanvoerder van de Nederland voor de camera van Sportnieuws.nl. "We wisten van tevoren dat het een pittige poule was. Ik vind het vooral gewoon zonde dat we onszelf écht niet hebben laten zien tegen Engeland en dat doet wel pijn. Tegen Frankrijk hebben we ons wel weer laten zien, maar dan moet je met drie goals verschil winnen. Dat lijntje was heel dun."

'Het is gewoon mislukt'

Teamgenoot Jackie Groenen is minder mild in haar oordeel. Volgens haar kan het niet mooier gemaakt worden dan het is. "Het is wel mislukt", zegt Groenen resoluut. "Als je zo naar huis gaat, dat kun je wel stellen dat het een heel zware knauw is. Ik denk dat we echt een team hebben met talent, maar het is niet goed genoeg op dit moment", doelt ze op de torenhoge verwachtingen rondom de Oranje Leeuwinnen.

Ondanks de moeilijke poule is Spitse vooral teleurgesteld in het eigen spel. "We hadden goede momenten in de eerste helft, maar hebben het gewoon volledig laat liggen in de tweede helft. Dat gebeurt ons te vaak en dus zijn we niet sterk genoeg voor dit toernooi", vervolgt Spitse zelfkritisch.

Omgaan met de teleurstelling

De speelsters en staf zullen de komende periode flink rouwen om de teleurstelling. Spitse, onlangs al zeer geëmotioneerd toen haar werd gevraagd naar haar toekomst bij Oranje en haar kinderen, haalt direct haar dierbaren aan. "Dit ga ik verwerken met mijn kinderen, familie en andere dierbaren om mij heen. Dit is niet fijn, want je wil een prestatie leveren met dit mooie team met heel veel kwaliteit in het team. Alleen dat is niet gelukt. Dat gaat nog wel even aan me knagen."

Ook Groenen heeft tijd nodig om het verlies een plek te geven. "Dit is niet leuk om zo naar de pool naar huis te gaan. En ja, dat gaat gewoon een paar dagen flink balen worden", besluit de dertigjarige middenvelder van Paris-Saint Germain.