Knorrige Ronald Koeman is ontevreden na zege van Oranje op Finland: 'Er had meer ingezeten'

Bondscoach Ronald Koeman zag bij Oranje tegen Finland een Nederlands elftal met twee gezichten. Al snel was het 0-2, maar in de tweede helft was het spel slap en futloos.

Koeman heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de uitzege van het Nederlands elftal (0-2) op Finland in de WK-kwalificatie. "Met het resultaat ben ik tevreden", zei hij op een persconferentie na de wedstrijd in het Olympiastadion van Helsinki.

"Ik vond ons heel goed beginnen. Het is prettig dat je snel scoort. Maar na een minuut of dertig werden we slordiger in balbezit. We gingen slechter druk zetten en dat bleef zo in de tweede helft."

'Er meer uit halen'

"Je wil meer uit zo'n wedstrijd halen", zei Koeman.

"De uitslag is prima en je wint de eerste kwalificatiewedstrijd. Maar ik hoop dat we dinsdagavond tegen Malta het niveau van ons eerste halfuur in deze wedstrijd langer kunnen volhouden. Je moet uit elke wedstrijd het maximale halen. Het is begrijpelijk wanneer je 2-0 voor staat dat je een wedstrijd uitspeelt, maar er waren veel slordige momenten. Er had nog meer in gezeten."

Concurrentie

Koeman was tevreden over de manier waarop Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong samen speelden op de rechterflank. "Dat ging prima. Op de momenten dat er iets misging bij ons, lag het niet aan hun onderlinge afstemming", zei de bondscoach die eindelijk weer eens Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders samen kon laten spelen op het middenveld.

"We hebben, op onze thuiswedstrijd tegen Hongarije na, niet eerder de kans gehad om met dit middenveld te spelen. Het zijn jongens die heel balvast zijn en een versnelling aan de bal hebben. En we hebben ook nog Simons en Kluivert die bij hun clubs dusdanig belangrijk zijn dat ze kunnen concurreren met deze drie jongens."

Groningen

Uitgerekend in Groningen leidt Koeman dinsdag voor de vijftigste keer het Nederlands elftal als bondscoach. "Ik ben in Groningen opgegroeid en in de Euroborg is er een Koeman-tribune", zei hij. "Het is erg leuk om daar ook eens te spelen. Laten we ervoor zorgen dat de mensen in Groningen van ons kunnen genieten met zoveel mogelijk doelpunten."

