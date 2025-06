Oranje op rapport na klinkende zege op Malta: historische avond wordt beloond met hoge cijfers

Het was een historische avond in Groningen. Virgil van Dijk scoorde op de grond waar het voor hem allemaal begon, Ronald Koeman vierde een jubileum maar bovenal bereikte Memphis 50 doelpunten. Hij is daarmee gedeeld topscorer van Oranje en verdient daarmee het mooiste cijfer op het rapport van Oranje. Dit zijn de cijfers van Nederland na de zege op Malta.

Door de grote uitslag zijn er bijna geen spelers te noemen die door een ondergrens zakte, al helemaal niet omdat Malta weinig weerstand gaf. De uitploeg probeerde soms echt wel te voetballen, maar kwam er simpelweg niet uit. Nederland leek de wedstrijd erg saai af te sluiten, maar gaf nog even gas aan het einde waardoor er een gigantische uitslag op het bord kwam. Dat terwijl de vakantie voor veel spelers al dichtbij was.

Swingend Oranje

Het swingt in ieder geval weer bij Oranje, dat mag gezegd. Ronald Koeman zag tegen Finland en Malta niet continu de hoge intensiteit die hij wilde, maar feit is dat er sinds het tweeluik met Spanje een frisse en positieve wind waait door de selectie.

Het hoogste cijfer moet in dit geval naar de man van het moment gaan. De man die geschiedenis heeft geschreven in Groningen. Memphis Depay. Hij deed alles zelf, maar dat begreep elke medespeler. Het ging vaak goed, soms niet, maar hij heeft zijn record binnen en daar gaat het om. Ook was hij nog belangrijk met een assist op de 4-0.

Voorbeeld Memphis

Het was net of het zo moest zijn: Van Persie joeg 50 doelpunten tegen de touwen in 102 duels, dus deed Memphis Depay dat dan maar ook. Hij pakt daar ook 33 assists bij, dat lukte Van Persie dan weer niet. Met de stap naar Brazilië leek de bijzondere spits het record niet meer te halen, maar hij knokte zich terug en werd belangrijk voor Oranje. Juist op een moment dat heel Oranje swingt.

Malen

Ook even speciale aandacht voor Donyell Malen, die bij mate van hoge uitzondering ook nog een cijfer krijgt. Normaal krijgen spelers die minder dan een half uur spelen geen cijfer, maar zijn impact mag niet onbesproken blijven. Hij verving recordspits Memphis Depay en scoorde vervolgens nog twee keer. Alsof dat niet genoeg was, gaf hij ook nog een assist.

Oranje op rapport

Mark Flekken - 7

Denzel Dumfries - 7,5

Stefan de Vrij - 7

Virgil van Dijk - 7,5

Micky van de Ven - 8

Frenkie de Jong - 7,5

Ryan Gravenberch - 7

Justin Kluivert - 7

Xavi Simons - 7

Memphis Depay - 8,5

Cody Gakpo - 7

Noa Lang - 6,5

Mats Wieffer - 6,5

Wout Weghorst - 6

Donyell Malen - 7,5



Ronald Koeman - 8

Alles over WK-kwalificatie

