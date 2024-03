Oud-Ajacied Dusan Tadic recordinternational van Servië na invalbeurt tegen Cyprus

Dusan Tadic is sinds maandagavond de recordinternational van Servië. Door zijn invalbeurt tegen Cyprus heeft hij nu met 106 interlands het record alleen in handen.

Tadic neemt het record over van Branislav Ivanovic. De linksbuiten, die jarenlang aanvoerder was van Ajax, viel in tegen Cyprus. Servië won met 1-0 en die stand stond al op het scorebord toen Tadic inviel. Sergej Milinkovic-Savic maakte de treffer binnen tien minuten.

🔥 Dusan Tadic, Branislav Ivanovic’i geride bırakarak Sırbistan Milli Takımı’nda en çok forma giyen oyuncu oldu.



pic.twitter.com/Ba7JHq843S — Fener Arena (@fenerarenacom) March 25, 2024

Tadic hoopt deze zomer zijn debuut te maken op een EK. Hij speelde al wel zes wedstrijden op WK's en kwam in zijn 106 wedstrijden tot 22 goals en 40 assists. Tadic debuteerde in 2011 voor het Servisch elftal. In Nederland speelde hij naast Ajax ook voor FC Groningen en FC Twente. Momenteel is hij actief als speler van Fenerbahçe.

Ivanovic

De 40-jarige Ivanovic kwam dus tot 105 wedstrijden voor Servië én speelde één interland voor Servië-Montenegro. Net als Tadic droeg ook Ivanovic, oud-speler van onder meer Chelsea, lang de aanvoerdersband bij Servië.