Mexico heeft voor de tiende keer de Gold Cup gewonnen, mede dankzij een beslissende kopbal van oud-Ajacied Edson Álvarez in de finale tegen de Verenigde Staten. In het uitverkochte NRG Stadium in Houston trok Mexico met 2-1 aan het langste eind en verdedigde het met succes de titel.

De Verenigde Staten begonnen furieus aan de wedstrijd en kwamen al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Chris Richards. De Amerikanen leken in controle, maar Mexico vocht zich terug. In de 27e minuut maakte Raúl Jiménez, spits van Fulham, gelijk en bracht zo de spanning terug in de wedstrijd.

De tweede helft bleef spannend, maar het was Álvarez die in de 77e minuut het winnende doelpunt maakte. Zijn kopbal uit een indraaiende vrije trap werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar dankzij de VAR werd de treffer alsnog toegekend, tot vreugde van de Mexicaanse fans en de doelpuntenmaker bij het inmiddels spelende West Ham United.

i Aanvoerder Edson Álvarez toont met trots de Gold Cup-trofee. ©Getty Images

Edson Álvarez speler van het toernooi, Malik Tillman maakt indruk ondanks verlies

Naast Álvarez, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi, stond ook rechtsback Jorge Sanchez - eveneens oud-Ajax - aan de aftrap. Daarnaast maakte de pas zestienjarige Gilberto Mora zijn debuut in dit prestigieuze eindtoernooi namens Club Tijuana.

Voor de Verenigde Staten speelde Malik Tillman de volle negentig minuten. De 23-jarige middenvelder van PSV speelde een sterk toernooi met drie goals en twee assists, maar kon zijn team niet naar de eindzege leiden. Nu wacht hem waarschijnlijk een spannende transferperiode, want Bayer Leverkusen met Erik ten Hag zou ongeveer 40 miljoen euro willen betalen om Tillman naar de Bundesliga te halen.

Mexico wint Gold Cup voor tiende keer

Met deze overwinning vergroot Mexico zijn record als succesvolste land in de Gold Cup. Het toernooi, waarin landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied strijden, wordt sinds 1991 gespeeld en vindt meestal om de twee jaar plaats. Mexico won de titel nu voor de tiende keer, tegenover zeven keer voor de VS en één keer voor Canada.