Doelman Diant Ramaj heeft geen prettig welkom gehad bij zijn nieuwe club. De ex-Ajacied wordt door Borussia Dortmund verhuurd aan 1. FC Heidenheim. Daar zorgde hij indirect voor een rel.

De 23-jarige doelman wordt voor het tweede seizoen verhuurd nadat hij in maart van dit jaar voor 5 miljoen euro werd opgepikt bij Ajax. Na een half seizoen bij FC Kopenhagen staat hij na zomer onder de lat bij het Duitse FC Heidenheim. De club eindigde vorig seizoen als zestiende in de Bundesliga.

Clublegende vervangen

Ramaj is aangetrokken om clublegende Kevin Müller te vervangen. De 34-jarige doelman zou op weg zijn naar de Verenigde Staten, alleen blijkt hij daar zelf niets vanaf te weten. Müller was negen seizoenen op rij de eerste doelman van FC Heidenheim. Op Instagram deelt hij zijn vraagtekens bij het aantrekken van Ramaj, die 23 wedstrijden voor Ajax speelde.

'Waarom zou ik?'

"Waarom zou ik?", vraagt hij zich af. "Ik heb afgelopen januari nog mijn contract verlengd, toen het nog helemaal niet zeker was dat we dit seizoen weer in de Bundesliga zouden spelen. Want ik identificeer mij met de club. Omdat mijn familie en ik ons na tien jaar in deze stad thuis voelen."

De MLS blijft zeker nog een optie, geeft hij toe. Maar hij uit tegelijkertijd kritiek op de directie en vindt dat hij geen eerlijke kans krijgt. " Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een groot fan van de Verenigde Staten ben. Mocht ik een interessant aanbod krijgen vanuit de VS, dan zal ik dat zeker aanhoren. Maar of er dan een transfer komt, dat weet ik niet. We zijn als gezin diepgeworteld in Heidenheim."

